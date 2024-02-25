تراجع تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل بعد بلوغ ذروتها أواخر 2023

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/PNN- تراجعت موافقات تصدير الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل" بعد ارتفاعها الكبير العام الماضي، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل المقاومة، إذ وافقت الحكومة الألمانية بشكل محدود على تصدير الأسلحة لتل أبيب خلال الأسابيع الأولى من هذا العام.

وحتى 15 فبراير/شباط الجاري، وافقت الحكومة الألمانية على إرسال أسلحة بقيمة حوالي 9 ملايين يورو (9.75 ملايين دولار)، وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الاقتصادية.

وكانت الحكومة الألمانية منحت العام الماضي الضوء الأخضر لتصدير أسلحة قيمتها 326.5 مليون يورو إلى الاحتلال، أي 10 أضعاف ما كانت عليه في العام السابق.

وشملت الأسلحة التي صدّرتها ألمانيا "لإسرائيل" 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، و500 ألف طلقة للرشاشات والمدافع الرشاشة، وغيرها من الأسلحة النارية الآلية، أو نصف الآلية.

ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير معظم تلك الأسلحة بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية المسؤولة عن صادرات الأسلحة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه نتيجة لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستُعالج طلبات تصدير المعدات الدفاعية إلى إسرائيل والبتّ فيها على سبيل الأولوية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس مرات عدّة أن أمن "إسرائيل" هو جزء من سبب وجود ألمانيا، وفق تعبيره.

غير أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا مؤخرا الولايات المتحدة وحلفاء الاحتلال الآخرين إلى خفض شحنات الأسلحة، في ظل الحصيلة الكبيرة لضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، بما رفضته "إسرائيل".







