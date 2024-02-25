سلطة النقد والقضاء الأعلى يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- وقّع رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، اتفاقية تعاون لربط المحاكم النظامية بمنظومة الدفع الإلكترونية الوطنية E-SADAD التي تملكها وتديرها سلطة النقد.

وحضر التوقيع نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ومدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع نادر الصالحي، ومدير الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمة، وعدد من مديري الدوائر من الطرفين.

وتربط منصة E-SADAD التي أطلقتها سلطة النقد حديثا- كافة مقدمي الخدمات على المستوى الوطني بالبنوك وشركات الدفع الإلكتروني، بهدف تمكين المواطنين من تسديد الالتزامات إلكترونيا، ومن أي مكان، بمُنتهى السهولة، ودون تحمل أية تكاليف.

وبموجب الاتفاقية سيكون متاحا أمام الأساتذة المحامين تسجيل الدعاوى في المحاكم النظامية إلكترونيا، من أيّ مكان، وفي كل وقت، مع دفع الرسوم القضائية إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى أقلام المحاكم.

وتتيح الاتفاقية في مرحلة تالية للمواطنين تسديد أية رسوم أو غرامات في المحاكم من خلال منصة E-SADAD، الأمر الذي سيوفر الوقت والجهد ويعزز البنية التحتية الرقمية لمجلس القضاء الأعلى.

وعبّر محافظ سلطة النقد عن اعتزازه بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن الاتفاقية تخدم المحامين والمتقاضين وتخفف الضغط على العاملين في المحاكم من جهة، وتنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لسلطة النقد الفلسطينية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن منصة E-SADAD تمثل نقطة تحول في منظومة الدفع الإلكتروني في فلسطين، والتي ستسهل على المواطنين تسديد معظم الالتزامات تجاه مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص والجامعات الأهلية، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، وحاجتهم للتنقل في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

بدوره، أكد المستشار أبو شرار أن الاتفاقية مع سلطة النقد تخدم الأهداف الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى وفي مقدمتها دمج التكنولوجيا الحديثة بشكل أكبر في المحاكم النظامية لتسهيل التقاضي من الناحية الإجرائية انسجاما مع روح العصر، وبما يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها النظم القضائية في كل أنحاء العالم.

وكانت الطواقم الفنية في سلطة النقد ومجلس القضاء الأعلى قد أجرت خلال الأيام الماضية ربطا تجريبيا بين منصة E-SADAD وبرنامج إدارة سير الدعاوى القضائية "الميزان 2"، ليصبح الاستفادة من الخدمة متاحا أمام المحامين على أن يكون بإمكان المواطنين من مراجعي المحاكم النظامية الاستفادة منه خلال 3 أشهر كحد أقصى.