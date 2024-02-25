هل تضطر إسرائيل لعرض خططها العسكرية في رفح على مصر؟

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت صحيفة“يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"، الأحد، أن تل أبيب ستجد نفسها مضطرة لعرض خطط العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع، على مصر؛ تجنبًا لتوتر الأوضاع معها.

وأشارت إلى أن ثمة قناعة في "إسرائيل" بأنه من دون تدمير 4 كتائب "لحماس" في رفح، فإنه لا مجال لنهاية الحرب، ومن ثم ستضطر حكومة الاحتلال لتوضيح خططها بشأن رفح أمام القاهرة، وفي الوقت ذاته، التنسيق معها بشأن العائق الحدودي الذي تريد إقامته لمنع عمليات التهريب من سيناء إلى القطاع.

وصرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أنه سيدعو مجلس الحرب للانعقاد؛ من أجل المصادقة النهائية على العمليات العسكرية في رفح، بما في ذلك خطط إخلاء السكان المدنيين، لمنع حدوث توتر مع مصر.

وتثير عملية رفع المرتقبة مخاوف القاهرة والمجتمع الدولي بشأن مصير مئات الآلاف من السكان المدنيين. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد حذرتا من أن عملية من هذا النوع قد تسفر عن كارثة.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن افتراض أن حكومة الاحتلال ستعرض على القاهرة خططها بشأن رفح؛ تجنبًا لتدهور العلاقات، ولا سيما مع تحذيرات مصر المتكررة من عملية من هذا النوع في منطقة تضم مئات الآلاف من النازحين المدنيين.

وتابعت أن "إسرائيل" ستضطر أيضًا للتنسيق مع مصر بشأن العائق الحدودي الذي سيمتد فوق وتحت الأرض، والذي تريد تدشينه على امتداد الحدود بين شمال سيناء وقطاع غزة، بعد تهديدات صدرت من القاهرة بأن خطوة من هذا النوع يمكنها أن تؤثر على العلاقات بين البلدين وعلى اتفاقية سلام.



ونقلت الصحيفة، تحذير مصدر مصري، دون كشف هويته، من استمرار الحرب في غزة في شهر رمضان المقبل. وقال إن "مصر نوهت بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح خلال رمضان ستخلق أزمة ليس فقط مع إسرائيل، ولكن في المنطقة بأسرها، وهي المنطقة التي تقبع على فوهة بركان".

ولم تستبعد الصحيفة إمكانية تأجيل العمليات العسكرية في رفح على خلفية التقدم في مفاوضات الأسرى، إلا أن هناك اجماعًا داخل المستويين السياسي والعسكري في "إسرائيل"

بأن العملية ينبغي أن تنطلق في النهاية.

وقالت إن الحرب في شمال قطاع غزة أيضًا لم تنته بعد، ومازالت تحصد أرواح ضباط وجنود جيش الاحتلال، لافتة إلى مقتل قائد سرية في لواء النخبة "جفعاتي" الليلة البارحة، بعد أن استهدف صاروخ مضاد للدبابات قوة كانت في مهمة في حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، فيما قتل ملازم أول الليلة جنوبي القطاع.

كان نتنياهو قد تعهد خلال الساعات الماضية بالمصادقة على عملية رفح داخل مجلس الحرب، وقال إن المصادقة ستتضمن ملف إخلاء السكان، مشيرًا إلى أن الدمج بين الضغط العسكري والتفاوض بصرامة هما فقط اللذين سيؤديان إلى عودة الأسرى وتحقيق الحسم على حماس، وتحقيق أهداف الحرب.