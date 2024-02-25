مستوطنون يسرقون أغناماً شمال غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-سرق مستوطنون، اليوم الأحد، أغناماً من تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا.
وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحمت التجمع، وسرقت 30 رأس أغنام، تعود للمواطن سليمان عطا الله مليحات.
وتعتمد العائلات في التجمعات البدوية، بشكل أساسي على تربية الماشية والرعي، واقتناء الجرارات الزراعية، لتساعدهم على استمرار الحياة في مناطق لا تسمح إسرائيل بأن يكون فيها بنية تحتية.
وتشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين استولوا خلال العام الماضي 2023 على 43 جرارا زراعيا، و293 مركبة، و296 رأس ماشية.
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