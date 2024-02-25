مستوطنون يسرقون أغناماً شمال غرب أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN-سرق مستوطنون، اليوم الأحد، أغناماً من تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحمت التجمع، وسرقت 30 رأس أغنام، تعود للمواطن سليمان عطا الله مليحات.

وتعتمد العائلات في التجمعات البدوية، بشكل أساسي على تربية الماشية والرعي، واقتناء الجرارات الزراعية، لتساعدهم على استمرار الحياة في مناطق لا تسمح إسرائيل بأن يكون فيها بنية تحتية.

وتشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين استولوا خلال العام الماضي 2023 على 43 جرارا زراعيا، و293 مركبة، و296 رأس ماشية.