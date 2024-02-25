يزن النعيمات هل تلقى عرض من نادي بايرن ليفركوزن الألماني ؟

(MENAFN
- Amman Net) كشف الأردني يزن النعيمات لاعب نادي الأهلي القطري، حقيقة تلقيه لعرض من باير ليفركوزن الألماني.
وربطت أنباء بين النجم الأردني والنادي الألماني، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة، التي احتل فيها المنتخب الأردني الوصافة.
وقال النعيمات في تصريحات لقنوات الكأس القطرية، بعد فوز فريقه على الغرافة بنتيجة 2-1، في دوري نجوم قطر: "لا يوجد أي شيء رسمي، كامل تركيزي منصب مع الأهلي، وهناك شخص صمم صورة ربطتني بالنادي الألماني".
وحول الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة وغادر على إثرها الملعب، أوضح: "الإصابة كانت في الرأس، وطلب مني طبيب النادي المغادرة، وبصراحة لا أتذكر ما جرى بالضبط بسبب فقداني الوعي لمدة 10 إلى 15 ثانية".
وأتم:
" لم أكن أرغب بترك المباراة، لكن الطبيب أخبرني بضرورة المغادرة، وبحمد الله تمكن الفريق من الفوز".
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