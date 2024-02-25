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يزن النعيمات هل تلقى عرض من نادي بايرن ليفركوزن الألماني ؟

2/25/2024 5:07:47 AM
(MENAFN- Amman Net) كشف الأردني يزن النعيمات لاعب نادي الأهلي القطري، حقيقة تلقيه لعرض من باير ليفركوزن الألماني.

وربطت أنباء بين النجم الأردني والنادي الألماني، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة، التي احتل فيها المنتخب الأردني الوصافة.
وقال النعيمات في تصريحات لقنوات الكأس القطرية، بعد فوز فريقه على الغرافة بنتيجة 2-1، في دوري نجوم قطر: "لا يوجد أي شيء رسمي، كامل تركيزي منصب مع الأهلي، وهناك شخص صمم صورة ربطتني بالنادي الألماني".

وحول الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة وغادر على إثرها الملعب، أوضح: "الإصابة كانت في الرأس، وطلب مني طبيب النادي المغادرة، وبصراحة لا أتذكر ما جرى بالضبط بسبب فقداني الوعي لمدة 10 إلى 15 ثانية".

وأتم:

" لم أكن أرغب بترك المباراة، لكن الطبيب أخبرني بضرورة المغادرة، وبحمد الله تمكن الفريق من الفوز".

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