الخصاونة: ينفي وجود جسر بري للاحتلال

(MENAFN
- Amman Net) نفى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، ما يتداول عن وجود جسر بري من دول عربية مرورا في الأردن لتزويد الاحتلال بالبضائع.
تصريحات الخصاونة تأتي على هامش كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وقال "دماء أبناء الأردن من الكوادر الطبية في غزة امتزجت مع أهل القطاع ولا توجد دولة تبذل جهدا سياسيا تجاه الأحداث في غزة كالأردن" وفق الخصاونة الذي أكد مشاطرة الأردن مع أهل غزة والضفة مواد أساسية كالقمح والدواء. وأكد استمرار الأردن في دعم قطاع غزة.
وحول ما يتم تداوله عن وجود جسري بري من الأردن نحو الأراضي المحتلة قال الخصاونة: "لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما".
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