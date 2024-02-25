الاصلاح النيابية تطالب بوقف تصدير الخضار الأردنية ومنع مرور الشاحنات إلى الكيان الصهيوني

MENAFN - Amman Net) قالت كتلة الإصلاح النيابية إنها "تابعت ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم حرب في قطاع غزة وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية وجرائم تهجير قسري وجرائم تجويع وترويع وجرائم حصار وجرائم تطهير عرقي وجرائم تدمير المساجد والكنائس والمستشفيات وجرائم تدمير ممنهج لكل مقومات الحياة وجرائم موجهة بوحشية وبربرية ضد الأطفال والنساء والمرضى والجرحى، وجرائم إرهاب العصابات اليهودية الصهيونية العنصرية الهمجية المتواصلة منذ ما يزيد عن مائة وأربعين يوما، في عدوان تقوده الولايات المتحدة الأمريكية المتفردة بقيادة النظام العالمي البائس الكالح المجرم، وتشاركها في الذيل دول أوروبية استعمارية صهيونية مجرمة، معادية للدين وللمسلمين وللإنسانية، ضربت جميعها بالمواثيق وبالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، عرض الحائط، ومارست عدوانا صارخا ظالما ضد ديننا وأمتنا لصالح عدو مجرم استهدف المسجد الاقصى المبارك والمسلمين والمسيحيين والإنسان والأرض".

وأضافت الكتلة في بيان صحفي"إننا في أرض الحشد والرباط الأردن وأمام هذا المشهد البربري الاجرامي غير المسبوق، وضمن الجهد الشعبي الأردني الذي نهض مبكرا حاملا هم إخوانه في فلسطين ومشاركا لهم في طموحهم في الحرية والتحرير ودحر الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك و كامل ثرى فلسطين وتحرير الأسرى وإدانة جرائم الإحتلال الاستعماري الصهيوني، في هذا الصدد نحن مدعوون لاتخاذ خطوات عاجلة مؤثرة لوقف الحرب الظالمة على غزة وتقديم الدعم لأهلنا فيها وكسر الحصار المفروض عليهم".

وأكدت الكتلة أن "الواجب الديني والأخلاقي والانساني يحتم أن يكون للأردن دوره في هذه المعركة، وأن يرتفع إلى مستوى دوره لمواجهة مستوى الخطر الذي يواجهه أهل غزة، وليرتفع إلى مستوى التهديد الذي يستهدف الأمة وهويتها ومناهجها وقيمها وأخلاقها، فالأردن في قلب المعركة".

وشددت الكتلة على أنه "أمام بحر الدم والجوع الذي تمر به غزة وأهلها لا بد أن نبادر إلى مد جسر جوي وبري يغيث غزة، وأن تتخذ الحكومة إجراءات صريحة وواضحة بهذا الخصوص، وأن يكون للأردن دوره في قيادة جهد عربي إسلامي ودولي في هذا الشأن".

وقالت كتلة الاصلاح "إن تسيير جسر جوي إغاثي إلى غزة يشكل خطوة واجبة لإنقاذ حياة أهلنا فيها، وإن الأردن بموقعه ودوره التاريخي الأكثر أهلية ليقوم بهذا الواجب، وأن يكرر جيشنا الاردني البطل الانزالات التي نفذها لإيصال المساعدات الطبية على المستشفى الميداني الأردني لتشمل شمال غزة".

وطالبت الكتلة الحكومة باتخاذ قرار حاسم توقف من خلاله وصول البضائع الواردة للعدو الصهيوني من دول عربية عبر الأراضي الأردنية، وأن توقف تصدير الخضار الأردنية إلى كيان الاحتلال الصهيوني.

وأشارت الكتلة إلى أن مواجهة الإدارة الامريكية والكيان الصهيوني الذين ينتهكون كل القوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية في فلسطين وغزة تفرض علينا اتخاذ قرارات تردعهم وتوقف جرائمهم لا الاستمرار بتنفيذ الاتفاقيات معهم، والتي ليست عندهم أكثر من حبر على ورق.

وأكدت الكتلة أننا في الأردن نملك أوراقا كثيرة تحتاج تفعيلا وإرادة، وإن الحكومة مطالبة بأن تواكب الجهود والمواقف التي أكد من خلالها الشعب الاردني رفضه لتهجير أهل غزة والضفة الغربية، ووجوب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهذا كله يحتاج جهدا دؤوبا لوقف الحرب.

ولفتت الكتلة إلى أن "الأردن يواجه حملة استهداف صهيونية بغرض النيل من جهود شعبه وتاريخه ودماء الشهداء، وإننا أمام حدث نحتاج فيه أن نرد على الكلمة بالموقف، وأن نواصل مسير الأردن السند والنصير، أردن النشامى، وأن نكسر حصار الإرهاب الصهيوني على غزة".

وطالبت الكتلة الحكومة بقطع العلاقات مع الصهيوني وإغلاق السفارة الصهيونية وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع العدو والتقدم بالشكوى عليه لدي المحكمة الجنائية الدولية، كما طالبتها بالانضمام بشكل قانوني إلى الشكوى المقدمة من جنوب افريقيا كما يسمح بذلك قانون المحكمة.

وأكدت الكتلة أن على الحكومة التوقف عن ملاحقة جميع الموقفين والمطلوبين على ذمة قضايا نصرة المقاومة، وعلى خلفية المظاهرات والاعتصامات التي خرجت لنصرة المقاومة وأهلنا في غزة وفلسطين والمسجد الاقصى المبارك.





هذا ونفى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، ما يتداول عن وجود جسر بري من دول عربية مرورا في الأردن لتزويد الاحتلال بالبضائع.

تصريحات الخصاونة تأتي على هامش كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال " دماء أبناء الأردن من الكوادر الطبية في غزة امتزجت مع أهل القطاع ولا توجد دولة تبذل جهدا سياسيا تجاه الأحداث في غزة كالأردن" وفق الخصاونة الذي أكد مشاطرة الأردن مع أهل غزة والضفة مواد أساسية كالقمح والدواء.

وأكد استمرار الأردن في دعم قطاع غزة.

وحول ما يتم تداوله عن وجود جسري بري من الأردن نحو الأراضي المحتلة قال الخصاونة: "لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما".