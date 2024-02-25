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زيلينسكي: لن نستخدم السلاح الغربي خارج حدود أوكرانيا

2/25/2024 5:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده لن تستخدم الأسلحة التي تتلقاها من الحلفاء الغربيين ضد أهداف في "أراضي الغير".
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف أمس السبت إن "أوكرانيا ليست لديها إمكانية، وليس لها الحق ولن تستخدم أبدا أسلحة شركائها في المناطق الأخرى غير الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا".
وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع لوكالة "تاس" أن الدول الغربية تطالب أوكرانيا بقائمة الأهداف في الأراضي الروسية للتأكد من فعالية استخدام الأسلحة التي تزود كييف بها.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، لدى تعليقه على مسألة نقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا، قال إنه سيكون للقوات الأوكرانية "الحق" في استخدام تلك المقاتلات لضرب "أهداف عسكرية روسية خارج أوكرانيا".

روسيا اليوم

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