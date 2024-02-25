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قيادي بحماس: التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل لا يعبر عن الحقيقة

2/25/2024 5:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر قيادي في حماس إن أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل لا تعبر عن الحقيقة.


وأضاف لـ الجزيرة " تعاملنا مع الوسطاء بإيجابية لإنهاء معاناة شعبنا ووقف حرب الإبادة."


ونوه أن نتنياهو يتهرب من الاستجابة لأهم المطالب بوقف العدوان والانسحاب التام وعودة النازحين إلى شمال القطاع.


وختم "قتل شعبنا بالتجويع في الشمال جريمة إبادة جماعية تهدد مسار المفاوضات برمته."


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