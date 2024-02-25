قيادي بحماس: التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل لا يعبر عن الحقيقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر قيادي في حماس إن أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل لا تعبر عن الحقيقة.
وأضاف لـ الجزيرة " تعاملنا مع الوسطاء بإيجابية لإنهاء معاناة شعبنا ووقف حرب الإبادة."
ونوه أن نتنياهو يتهرب من الاستجابة لأهم المطالب بوقف العدوان والانسحاب التام وعودة النازحين إلى شمال القطاع.
وختم "قتل شعبنا بالتجويع في الشمال جريمة إبادة جماعية تهدد مسار المفاوضات برمته."
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