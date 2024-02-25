النظام السوري يعلن تدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب وحماة

النظام السوري يعلن تدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب وحماة
التاريخ
2/25/2024 5:07:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
قالت وكالة الأنباء السورية (سنا) إن الدفاع الجوية دمرت 7 مسيرات حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية وقرى وبلدات بريفي إدلب وحماة.
بدوره، قال مراسل الجزيرة إن شاحنة تعرضت لقصف بطائرة مسيرة في منطقة القصير السورية بريف حمص قرب الحدود مع لبنان.
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