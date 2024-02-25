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النظام السوري يعلن تدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب وحماة

2/25/2024 5:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وكالة الأنباء السورية (سنا) إن الدفاع الجوية دمرت 7 مسيرات حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية وقرى وبلدات بريفي إدلب وحماة.


بدوره، قال مراسل الجزيرة إن شاحنة تعرضت لقصف بطائرة مسيرة في منطقة القصير السورية بريف حمص قرب الحدود مع لبنان.

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