حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو بمحيط ثكنة راميم
التاريخ
2/25/2024 5:07:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالصواريخ وحقق إصابة مباشرة.
وكان الحزب أعلن صباح اليوم استهداف مقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ كاتيوشا.
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