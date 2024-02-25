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حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو بمحيط ثكنة راميم

2/25/2024 5:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالصواريخ وحقق إصابة مباشرة.


وكان الحزب أعلن صباح اليوم استهداف مقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ كاتيوشا.


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