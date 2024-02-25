Sunday, 25 February 2024 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة التجارة العالمية: التجارة العالمية تمر بتحديات جيوسياسية كبيرة

2/25/2024 5:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الشراكات والتواصل البرلماني والمنظمات الحكومية الدولية في منظمة التجارة العالمية الدكتور سعيد الهاشمي، إن التجارة العالمية تمر بتحديات جيوسياسية كبيرة بسبب التوترات السياسية في الشرق الأوسط، التي تؤثر في حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس وباب المندب.
وأشار الهاشمي، إلى أن التوترات في الشرق الأوسط من أهم التحديات التي تواجهها الحركة التجارية العالمية في الوقت الحالي.
وبين إن المجتمع الدولي يواجه تحدياً كبيراً في تدفق السلع والبضائع على الصعيد العالمي، وعدم ضمان استمرار التجارة العالمية بانسيابية، وتفعيل النظام القانوني الذي تمثله المنظمة.
وشدّد على أن الأزمة في البحر الأحمر تضاف إلى أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية التي أدت إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة والغذاء، وفرضت بدورها قيودا على حركة التجارة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص السلع في بعض الدول.













MENAFN25022024000208011052ID1107896481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث