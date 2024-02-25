منظمة التجارة العالمية: التجارة العالمية تمر بتحديات جيوسياسية كبيرة

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الشراكات والتواصل البرلماني والمنظمات الحكومية الدولية في منظمة التجارة العالمية الدكتور سعيد الهاشمي، إن التجارة العالمية تمر بتحديات جيوسياسية كبيرة بسبب التوترات السياسية في الشرق الأوسط، التي تؤثر في حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس وباب المندب.
وأشار الهاشمي، إلى أن التوترات في الشرق الأوسط من أهم التحديات التي تواجهها الحركة التجارية العالمية في الوقت الحالي.
وبين إن المجتمع الدولي يواجه تحدياً كبيراً في تدفق السلع والبضائع على الصعيد العالمي، وعدم ضمان استمرار التجارة العالمية بانسيابية، وتفعيل النظام القانوني الذي تمثله المنظمة.
وشدّد على أن الأزمة في البحر الأحمر تضاف إلى أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية التي أدت إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة والغذاء، وفرضت بدورها قيودا على حركة التجارة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص السلع في بعض الدول.
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