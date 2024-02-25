صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألف و692

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألف و692
التاريخ
2/25/2024 5:07:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 29 ألفا و692 شهيدا و 69 ألف و879 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 86 شهيدا و131 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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