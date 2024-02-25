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صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألف و692

2/25/2024 5:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 29 ألفا و692 شهيدا و 69 ألف و879 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.


وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 86 شهيدا و131 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.


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