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نصائح هامة لحماية المعدة في رمضان

2/25/2024 5:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتعرض الكثيرين لمشكلات الهضم وآلام المعدة والقولون خلال صيام شهر رمضان، ما يتطلب اتباع نظام غذائي صحي مع التخلص من بعض العادات الخاطئة.
روشتة لتنظيم الهضم برمضان
وضعت الدكتورة نورا حسب الله، استشاري التغذية العلاجية، روشتة لتنظيم عملية الهضمية خلال شهر رمضان والإفطار بعد صيام عدد طويل من الساعات، لحماية المعدة من المشكلات الهضمية.


وقالت "حسب الله"، إن أفضل نظام للإفطار في شهر رمضان، هو عدم الإفراط بتناول الطعام أو شرب المياه بشكل مفاجئ للمعدة، فالأفضل هو اتباع الآتي:


1- البدء بتناول شوربة دافئة لتهيئة المعدة بدخول طعام لها بعد الصيام.
2- أو تناول تمر مع لبن رايب.
3- وبعد صلاة العشاء يتم تناول الإفطار بشكل طبيعي، وهنا تكون المعدة مهيأة بشكل مثالي لتلقي الطعام وهضمه بسلاسة.
4- ترك مسافة من 3 إلى 4 ساعات بين كل وجبة والآخرى حفاظًا على معدلات ونسب السكر في الجسم.
5- تناول الزبادي في السحور، لأنها غنية بالبكتيريا النافعة التي تساعد على الهضم.
6- يفضل عدم تناول المقليات على السحور لتجنب الإصابة بحموضة المعدة.
7- يفضل تناول فواكه بعد السحور مثل الموز أو الكانتلوب، لأنها تحافظ على نسب المياه في الجسم خلال ساعات الصيام.
8- عند تناول نشويات على السحور يفضل أن تكون مصنوعة من الحبوب الكاملة، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.


احذر البقوليات
وحذرت استشاري التغذية العلاجية، مرضى الجهاز الهضمي والقولون العصبي، من تناول البقوليات على الإفطار لعدم تهيج القولون والشعور بأي مضاعفات سلبية.

الكونسلتو

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