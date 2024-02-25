قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية بقطاع غزة

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية بقطاع غزة
التاريخ
2/25/2024 5:07:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المناطق الشمالية بقطاع غزة.
بدورها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع عشرات الإصابات جراء استهداف قوات الاحتلال الأهالي في شارع المستوصف بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.
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