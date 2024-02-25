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الشريدة: تأخر بإنجاز 19 أولوية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

2/25/2024 5:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة أن الحكومة سوف تنجز الأولويات المتأخرة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف الشريدة، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن عدد الأولويات المتأخرة 19 أولوية، تتضمن 5 تشريعات، حيث أن المشاورات المطلوبة حولها أدت إلى تأخيرها، وستقر قبيل شهر حزيران المقبل.
ولفت إلى أنه يوجد 14 مشروعًا ضمن الأولويات المتأخرة تأخر تنفيذ عطاءات بعضها أو تم تعثر عطاءاتها، ما دعا إلى إعادة طرحها مجددًا، مؤكدًا وضع مخطط زمني لتنتهي، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبين، أن الحكومة تمكنت من تحقيق نسب انجاز في أولويات البرنامج بالعام الماضي تجاوزت 82%، مشيرًا إلى أن 78 أولوية من أصل 97، تم إنجازها خلال العام الماضي 2023.













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