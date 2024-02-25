4 عادات تجنبك الإصابة بالقولون العصبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أن اعتماد نمط حياة صحي قد يقلّل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وبحسب ما جاء بالدراسة المنشورة في مجلة "The journal Gut"، تراجع خطر الإصابة باضطراب الجهاز الهضمي حد نسبة 42، لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين كانوا يمارسون نشاطًا بدنيًا، وحصلوا على قسط كافٍ من النوم، واتبعوا نظامًا غذائيًا جيدًا، وابتعدوا عن تناول الكحول، ولم يدخنوا.أعراض القولون العصبيووفقًا لعيادة "مايو كلينك"، يعاني الأشخاص الذين لديهم إصابة بمتلازمة القولون العصبي، من آلام في البطن، وانتفاخ، ومن متلازمة القولون المهيج. وقد يتسبب هذا الأمر بحالة مزمنة من التشنج، والغازات، والإسهال، أو الإمساك.

يؤثر هذا الاضطراب الشائع على نسبة تتراوح بين 5% و10% من سكان العالم، أو على 1 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم. وكتب مؤلفو الدراسة أن تأثير الاضطراب على المعدة والأمعاء، وكذلك على الصحة العقلية، معروف جيدًا، لكن سبب الحالة لم تفك ألغازه بعد.



ووجد فريق بحث في هونغ كونغ أنه كلما زادت سلوكيات نمط الحياة الصحية التي اتبعها المشاركون في الدراسة، زادت الحماية ضد الإصابة بمتلازمة القولون العصبي .



طرق الوقاية من القولون العصبي

وأشار فريق البحث، إلى أن تعديلات نمط الحياة لديها القدرة على أن تكون استراتيجية وقائية أولية وفعالة لمرض القولون العصبي، فغالبية التقارير المجمعة حتى الآن حول القولون العصبي ركزت على التشخيص والعلاج بدلاً من الوقاية.



فالبحث في تطوير استراتيجية الوقاية الأولية من مرض القولون العصبي مهم جدًا نظرًا لأن الكثير من الأشخاص يعانون منه، تشير الأدلة في هذه المجموعة الكبيرة إلى أنّ خيارات نمط الحياة تلعب دورًا رئيسيًا في تطور القولون العصبي.



-الحد من التوتر، فالقولون العصبي عبارة عن حالة غير متجانسة، ويمكن أن يكون هناك عدد من العوامل الإضافية التي تلعب دورًا بحدوث المرض.

- الالتزام بمواقيت النوم وصحة الأمعاء، فاتباع شروط النوم الصحية مثل عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية عند حلول وقت النوم، وتجنب الكافيين في المساء سيساعد الأفراد الذين يكافحون من أجل الحصول على نوم أفضل.

- عدم شرب الكحوليات والتدخين والابتعاد عن التدخين السلبي، أي الجلوس بجوار المدخنين.

- الحرص على اتباع نمط الحياة الصحي بأنها الحفاظ على مستوى عالٍ من النشاط البدني القوي، وتناول نظام غذائي متوازن عالي الجودة يوميًا.

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