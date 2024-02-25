البنك العربي أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط للعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - منحت مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط" للعام 2024، وذلك ضمن الدورة الرابعة لجوائز التمويل المستدام السنوية لعام 2024.وقد تم اختيار البنك لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم عالميّة متخصصة واستناداً إلى أبحاث مستقلة، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة، وذلك تقديراً للإنجازات المميزة التي حققها البنك في هذا المجال ضمن إطار استراتيجيته الشاملة للاستدامة.



ويجسد هذا التقدير جهود البنك والتزامه المستمر بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومبادرات الاستدامة المبتكرة، مما يعكس دوره المؤثر في دعم المشاريع والمبادرات التي تحقق أهدافاً مستدامة وسعيه لدمج الاستدامة في عملياته بشكل سلس يتماشى مع رؤية البنك بتحقيق نمو مستدام.



وقد تمّ اختيار البنك العربي لهذه الجائزة بناءً على مجموعة من المعايير الأساسية والمتخصصة في هذا المجال، وقد شملت جهود البنك الريادية والتزامه في استدامة المجتمعات ضمن إطار عمله للتمويل المستدام، إضافة إلى حرصه المستمر على تمويل الاستدامة الشامل، والتميز في إصدار الأسناد، ودعم المجتمع، وإدارة الموارد، ومدى الشفافية والإبلاغ، والبنية التحتية، وتمويل الاستدامة في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يسهم في إحداث أثر حقيقي مستدام في المجتمعات التي يعمل فيها. هذا بالإضافة إلى سياسات الحوكمة والأهداف والإنجازات في التمويل البيئي والاجتماعي للأنشطة التي تمت خلال العام المنصرم.



والجدير بالذكر أنّ البنك العربي حاز أيضاً على جائزة أفضل بنك في التمويل المستدام في الأردن للعام 2024 من قبل مجلة غلوبال فاينانس. هذا إلى جانب حصول البنك على جائزة "أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية" في الأردن للعام 2022 والتي منحها اتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس (The Global Economics) العالمية.



يشار هنا إلى أن البنك العربي كان قد أطلق إطار عمل للتمويل المستدام، كأول بنك في المملكة الأردنية الهاشمية يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار، وذلك بهدف دعم توجهات البنك على صعيد الاستدامة ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في أعماله. كما أتم البنك خلال العام المنصرم عملية إصدار أسناد القرض الدائمة بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي والتي تعتبر أول عملية إصدار للسندات الدائمة المستدامة في تاريخ المملكة والأضخم لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة والبالغ قيمتها 250 مليون دولار أمريكي. وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة. حيث سيتم توظيف حصيلة هذه الأسناد الدائمة لتمويل محفظة مؤهلة من المشاريع المستدامة ضمن سياسة البنك واستراتيجيته في دعم المشاريع البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG).