ليبيا.. ترحيل 95 مهاجرا إلى مصر وباكستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي ترحيل 95 مهاجرا إلى كل من مصر وباكستان، وقد جرى ترحيل 75 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية المصرية عبر منفذ امساعد البري يوم الخميس الماضي.وأوضح الجهاز في بيان اليوم الأحد أنه جرى كذلك ترحيل 20 مهاجرا غير نظامي من الجنسية الباكستانية إلى مركز إيواء قنفودة، تمهيدا لترحيلهم عبر منفذ مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.



ولفت إلى أن وحدة الترحيل التابعة لمكتب الجهاز في التميمي قامت بتسليم المهاجرين، وبإشراف الملازم عبدالحكيم خير الله، وبعد تعليمات رئيس الجهاز اللواء نوري الساعدي.



وقبل ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة 442 مهاجرا إلى ليبيا خلال الأيام الأولى من فبراير الجاري، ما رفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام 2024.

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