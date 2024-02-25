الروسي خاشانوف يتوج بلقب أكسون موبيل المفتوحة للتنس

الدوحة – أصداف نيوز:

توج اللاعب الروسي كارين خاشانوف بلقب بطولة قطر أكسون موبيل المفتوحة للتنس 2024 بفوزه على نظيره التشيكي جاكوب مينسيك بمجموعتين دون مقابل اليوم.

ففي المباراة النهائية للبطولة فئة 250 نقطة نجح خاشانوف ( 27 عاما ) في تحقيق اللقب الأول له في قطر والسادس في مسيرته الاحترافية بتغلبه على الشاب التشيكي جاكوب مينسيك (18 عاما) بواقع 7 ـ 6 و 6 ـ 4 .

وقام سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب يرافقه سعادة السيد ناصر بن غانم الخليفي رئيس الاتحاد القطري للتنس وكريم العلمي مدير البطولة بتتويج البطل الروسي وتسليمه الصقر الذهبي وتسليم اللاعب التشيكي جائزة المركز الثاني.

وحرم اللاعب الروسي نظيره التشيكي من التتويج باللقب الأول له في قطر وفي مسيرته الاحترافية ضمن جولات رابطة اللاعبين المحترفين.

وكان الروسي كارين خاشانوف المصنف الثاني للبطولة والسابع عشر عالميا قد استهل مشواره في بطولة قطر من الدور الثاني بعدما أعفته اللجنة المنظمة من خوض منافسات الدور الأول ضمن المصنفين الأربعة الأوائل وحقق الفوز على اللاعب الهنغاري فابيان ماروزان 2 ـ صفر ليتأهل لربع النهائي ثم تأهل لنصف النهائي بعد انسحاب منافسه الفنلندي إيميل روسوفوري بسبب الإصابة وواصل خاشانوف مشواره وتخطى في نصف النهائي الأسترالي أليكسي بوبرين 2 ـ صفر ليتأهل للنهائي.

واللقب هو السادس للاعب الروسي في جولة رابطة اللاعبين المحترفين ومنها لقبه في بطولة باريس للأساتذة عام 2018 .. كما تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة 2022 ونصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2023 .

في المقابل ، أصبح اللاعب التشيكي الشاب جاكوب مينسك أصغر لاعب يتمكن الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة قطر بعد أن تغلب أمس على الفرنسي المخضرم جايل مونفيس ( 27 عاما ) والفائز بلقب البطولة عام 2018 وفاز عليه 2 ـ 1 .

وكان مينسيك قد بدأ مشواره بقوة من الدور الأول وحقق الفوز على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 2 ـ صفر ثم تخطى البريطاني المخضرم اندي موراي الفائز بلقب قطر عامي 2008 و 2009 وفاز عليه 2 ـ 1 ليتأهل إلى ربع النهائي ويواصل تألقه ويتغلب على الروسي اندريه روبليف المصنف الأول والخامس عالميا والفائز بلقب قطر 2020 وهزمه 2 ـ صفر ليصبح أصغر لاعب يفوز على أحد المصنفين الخمسة الأوائل على العالم منذ تغلب الإسباني كارلوس الكاراز على اليوناني ستيفانوس تستسيباس في نسخة عام 2021 من بطولة أمريكا المفتوحة.–قنا