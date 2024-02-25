الروسي خاشانوف يتوج بلقب أكسون موبيل المفتوحة للتنس

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- Asdaf News)
الدوحة – أصداف نيوز:
توج اللاعب الروسي كارين خاشانوف بلقب بطولة قطر أكسون موبيل المفتوحة للتنس 2024 بفوزه على نظيره التشيكي جاكوب مينسيك بمجموعتين دون مقابل اليوم.
ففي المباراة النهائية للبطولة فئة 250 نقطة نجح خاشانوف ( 27 عاما ) في تحقيق اللقب الأول له في قطر والسادس في مسيرته الاحترافية بتغلبه على الشاب التشيكي جاكوب مينسيك (18 عاما) بواقع 7 ـ 6 و 6 ـ 4 .
وقام سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب يرافقه سعادة السيد ناصر بن غانم الخليفي رئيس الاتحاد القطري للتنس وكريم العلمي مدير البطولة بتتويج البطل الروسي وتسليمه الصقر الذهبي وتسليم اللاعب التشيكي جائزة المركز الثاني.
وحرم اللاعب الروسي نظيره التشيكي من التتويج باللقب الأول له في قطر وفي مسيرته الاحترافية ضمن جولات رابطة اللاعبين المحترفين.
وكان الروسي كارين خاشانوف المصنف الثاني للبطولة والسابع عشر عالميا قد استهل مشواره في بطولة قطر من الدور الثاني بعدما أعفته اللجنة المنظمة من خوض منافسات الدور الأول ضمن المصنفين الأربعة الأوائل وحقق الفوز على اللاعب الهنغاري فابيان ماروزان 2 ـ صفر ليتأهل لربع النهائي ثم تأهل لنصف النهائي بعد انسحاب منافسه الفنلندي إيميل روسوفوري بسبب الإصابة وواصل خاشانوف مشواره وتخطى في نصف النهائي الأسترالي أليكسي بوبرين 2 ـ صفر ليتأهل للنهائي.
واللقب هو السادس للاعب الروسي في جولة رابطة اللاعبين المحترفين ومنها لقبه في بطولة باريس للأساتذة عام 2018 .. كما تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة 2022 ونصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2023 .
في المقابل ، أصبح اللاعب التشيكي الشاب جاكوب مينسك أصغر لاعب يتمكن الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة قطر بعد أن تغلب أمس على الفرنسي المخضرم جايل مونفيس ( 27 عاما ) والفائز بلقب البطولة عام 2018 وفاز عليه 2 ـ 1 .
وكان مينسيك قد بدأ مشواره بقوة من الدور الأول وحقق الفوز على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 2 ـ صفر ثم تخطى البريطاني المخضرم اندي موراي الفائز بلقب قطر عامي 2008 و 2009 وفاز عليه 2 ـ 1 ليتأهل إلى ربع النهائي ويواصل تألقه ويتغلب على الروسي اندريه روبليف المصنف الأول والخامس عالميا والفائز بلقب قطر 2020 وهزمه 2 ـ صفر ليصبح أصغر لاعب يفوز على أحد المصنفين الخمسة الأوائل على العالم منذ تغلب الإسباني كارلوس الكاراز على اليوناني ستيفانوس تستسيباس في نسخة عام 2021 من بطولة أمريكا المفتوحة.–قنا
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