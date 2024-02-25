انطلاق رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الرياض – أصداف نيوز :

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، الدوري الرياضي الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في العالم، اليوم عن إطلاق دوري رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PFL MENA)، ليكون الدوري الدولي الثاني للرابطة، والذي سيقام لأول مرة في شهر أبريل المقبل.

وتعتمد رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظام موسم رياضي مميز يتضمن أربعة فعاليات يشارك فيها أفضل المقاتلين في المنطقة، تقام بالتعاون مع شركة سرج للاستثمارات الرياضية. هذا وسيتم الكشف عن القائمة الكاملة لنزالات هذا الدوري خلال شهر مارس المقبل، وهو يمثل علامة فارقة ضمن استراتيجية التوسع التي تعتمدها رابطة المقاتلين المحرفين، حيث تسعى لترسيخ حضورها وتسريع انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم من سرج.

من جانبه، قال بيتر موراي، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين :“نحن سعداء للإعلان عن إطلاق الدوري الدولي الثاني لرابطة المقاتلين المحترفين بالتعاون مع شركة سرج للاستثمارات الرياضية. وانطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للفنون القتالية المختلطة في الأسواق الناشئة، فإن استثمار شركة سرج يؤكد على الإمكانات والفرص الهائلة لهذه الرياضة في المنطقة. ويهدف دوري رابطة المقاتلين المحترفين إلى توسيع علامته التجارية وترسيخ حضوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر إقامة مزيد من الفعاليات في المملكة العربية السعودية والمنطقة على نطاق أوسع”.

بدوره، قال جيروم مازيت، مدير عام رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. “نحن متحمسون للغاية لإطلاق رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتزويد الرياضيين الصاعدين من هذه المنطقة بمنصة عالمية ليتمكنوا عبرها من عرض مهاراتهم، والمنافسة للحصول على فرصة تغيّر حياتهم في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين وفعاليات رياضية مع جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار. ونأمن من خلال رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نكون قادرين ليس فقط على العثور على نجم فنون القتال المختلطة التالي في الشرق الأوسط وتطويره، بل أيضاً أن نكون قادرين على تسليط الضوء على فنون القتال المختلطة في المنطقة ومنحها الاهتمام والعرض الذي تستحقه”.

وقبل إطلاق رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتوجه رابطة المقاتلين المحترفين إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية لتنظيم نزال فنون قتالية مختلطة بين أبطال رابطة المقاتلين المحترفين وأبطال البيلاتور، يوم 24 فبراير، حيث يشهد الحدث مشاركة نخبة من أبطال العالم، إلى جانب عدد من أكبر الأسماء في الرياضات القتالية في مواجهة حامية وجهاً لوجه. ولتسليط الضوء بشكل أكبر على إطلاق أحدث دوري دولي لرابطة المقاتلين المحترفين، سيحضر إلى الرياض نخبة من المقاتلين من منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم: أحمد أمير، ومصطفى راشد ندا، وجراح السيلاوي، وعبد الله سليم، وعمر الدفراوي.

وفضلاً عن ذلك، سيشهد الحدث حضور المقاتل السعودي عبد الله القحطاني الذي سيشارك في النزالات. وسيشهد الموسم الافتتاحي لدوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاركة 32 مقاتلًا يتنافسون عبر 4 فئات وزن في نظام موسم رياضي، مع موسم اعتيادي وتصفيات وبطولة. وسيستضيف الدوري أيضًا نزالات استعراضية لتطوير المواهب المحلية والإقليمية، تشارك فيها هتّان السيف، أول مقاتلة من المملكة العربية السعودية توقع عقدًا مع عرض ترويجي عالمي كبير لفنون القتال المختلطة. وستظهر هذه المقاتلة لأول مرة ضمن نزالات الهواة الاستعراضية في فعاليات دوري رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا وتمثل رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحدث خطوة في إطار رؤية رابطة المقاتلين المحترفين الرامية لتصبح“دوري الأبطال في الفنون القتالية المختلطة”.

وتعتبر رابطة المقاتلين المحترفين المنظمة الوحيدة في الفنون القتالية المختلطة التي تتميز بنظام الموسم الرياضي، حيث يتنافس المقاتلون الفرديون ضمن موسم اعتيادي، وتصفيات، وبطولة في كل عام. كما تضم القائمة المشتركة لرابطة المقاتلين المحترفين ورابطة بيلاتور 30% من مقاتليها المصنفين عالمياً بشكل مستقل ضمن أفضل 25 مقاتلاً في فئة الوزن الخاصة بهم، وهي النسبة المئوية نفسها المعتمدة في بطولة القتال النهائي (UFC).

وتتمتع رابطة المقاتلين المحترفين برؤية عالمية توسعية لهذه الرياضة، وتقوم في إطار هذه الرؤية ببناء“دوري الأبطال في الفنون القتالية المختلطة” مع رابطة المقاتلين المحترفين في أوروبا، ورابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب المزيد من الفعاليات الدولية المشابهة قيد التطوير. وتتصدر رابطة المقاتلين المحترفين مجال التكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال برنامج PFL SmartCage الخاص بها، والذي يعمل على تعزيز تحليلات القتال، والمراهنة في الوقت الفعلي، وحساب النتائج عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتجربة مشاهدة من الجيل التالي. ويتم عرض فعاليات رابطة المقاتلين المحترفين في أوقات الذروة على قناتي ESPN وESPN+ في الولايات المتحدة، كما تبث في 150 دولة بالتعاون مع 20 شريكاً متميزاً للتوزيع الإعلامي.