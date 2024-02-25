المجلس الخليجي للموهبة يجتمع ويشهد افتتاح فاب لاب مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية

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- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 فبراير 2024: بحث المجلس الخليجي للموهبة سبل التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج لتعزيز الجهود في مجال اكتشاف ورعاية والموهوبين وإبراز البرامج والمشروعات الموجهة لتطوير قدراتهم ومتابعة الإنجازات التي تحققت وفرص الاستفادة منها في دعم الميدان التعليمي في دول المجلس.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المجلس يوم امس في مقره بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بدبي بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج و كل من وسعادة د. محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة موزة سعيد الخاطري، رئيس فريق رعاية الموهوبين والمتفوقين، وسعادة الدكتور سعد بن عواض الحربي، وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية بالمملكة العربية السعودية والدكتور عبدالله بن فالح السحمة، مستشار أول – مكتب التربية العربي، و الدكتورة ثريا بنت حمد بن هلال الراشدية، المدير العام للتربية الخاصة والتعليم المستمر بسلطنة عمان و منى سالم عوض ، الموجه الفني العام للحاسوب بدولة الكويت، و هيا محمد الكعبي، رئيس قسم رعاية الموهوبين بدولة قطر، و شيماء علي سعيد الحاكور، رئيس مركز رعاية الطلبة الموهوبين بمملكة البحرين.
وشهد المجلس الخليجي للموهبة افتتاح مختبر التصنيع الرقمي (فاب لاب الإمارات) بمؤسسة حمدان بن راشد إل مكتوم للعلوم الطبية والتربويّة بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء المؤسسة وعدد من المسؤولين، حيث تم تفقد أقسام المختبر والتعرف على خدماته في مجال التصنيع الرقمي وبخاصة أنشطته الموجهة إلى القطاع التعليمي. كما قدم عدد من الطلبة والمبتكرين ابتكاراتهم التي تم إنجازها في مركز حمدان للموهبة والابتكار.
وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية " يسعدنا اليوم استضافة اجتماع المجلس الخليجي للموهبة في مقره بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والذي يأتي في إطار مساعينا لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة في مجلس التعاون الخليجي لخدمة قطاع التعليم والاهتمام بفئة الموهوبين وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة، وأضاف بأن هذه الجهود التي تبذل تحت مظلة مكتب التربية العربي لدول الخليج من أجل بلورة إطار فاعل من التعاون والتنسيق في مجال رعاية الموهوبين يسهم في دعم الاهداف المشتركة نحو تلبية متطلبات التطوير التعليمي ومواكبة المتغيرات العالمية، ويعزز مجتمع المعرفة ويرتقي بالأدوات والوسائل المستخدمة في قطاع التعليم.
وبمناسبة افتتاح مختبر الفاب لاب قال سعادة الدكتور السويدي أن تدشين مركز فاب لاب الامارات في مقره الجديد بمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية يعتبر خطوة مهمة تستهدف كفاءة الخدمة التي تقدمها المؤسسة للمجتمع والقطاع التعليمي والموهوبين في مجال التصنيع الرقمي ، موضحاً أن فال لاب الإمارات يوفر الأدوات والمعرفة اللازمة لنشر ثقافة الاختراع والتصنيع الرقمي باستخدام تقنيات التصنيع الرقمية الحديثة. كما أنه يسهم في تقديم بيئة متكاملة للموهوبين والمبتكرين تقدم لهم كافة المستلزمات وتعزز من إمكاناتهم الإبداعية والابتكارية".
يذكر أن المجلس الخليجي للموهبة ومقره مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية يهدف إلى رسم سياسة مشتركة بين دول مجلس التعاون للارتقاء بقطاع تربية الموهوبين ورعايتهم، وتوحيد الجهود في المجالات المختلفة المعنية بتعليم الموهوبين والعمل على نشر المعرفة ونقل وتبادل الممارسات والبرامج الموجودة بين الدول الأعضاء، والمساعدة في تشجيع وتنظيم العمل التربوي الجاد في مجال تربية ورعاية الموهوبين.
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