مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومؤسسة "ميد أور" الإيطالية لتعزيز الجهود البحثية والدراسات

(MENAFN
- Viola Communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2024: وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "ميد أور" الإيطالية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث والدراسات العليا.
وقع الاتفاقية الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والسيد ماركو مينيتي، رئيس مؤسسة "ميد أور"، بحضور سعادة عبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشمل تبادل المعرفة، الأوراق البحثية والدراسات، التعاون في استضافة الأحداث والفعاليات، وتنظيم الندوات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية عقب دورة حضرها طلاب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في العاصمة الإيطالية روما، بعنوان: " أفريقيا، الجغرافيا السياسية والأمن". وتأتي هذه المذكرة كجزء من التزام الأكاديمية بتعزيز الجهود الدولية المبذولة لتبادل المعارف والخبرات النوعية.
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