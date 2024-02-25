مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن الفائزين في مسابقة عروض "صنع في قطر" 2023

(MENAFN
- BCW Global) الدوحة، قطر، 22 فبراير 2024: أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن الفائزين في مسابقة عروض "صنع في قطر" 2023 وذلك في ختام عروض مسابقة الأفلام التي قدمت على مدار يومين في فوكس سينما في مول واحة الدوحة في مشيرب.
عروض مسابقة "صنع في قطر" مكرسة لدعم المواهب المحلية حيث توفر للمواهب القطرية والمقيمة في قطر منصة لعرض إبداعاتهم وأفكارهم. وقد عرض في المجمل 14 فيلماً أمام لجنة التحكيم المؤلفة من المخرجة والمنتجة تالا حديد، الفنانة ياسمين المصري، والدكتور فيرات أورك من جامعة جورجتاون.
الفائزون بمسابقة أفلام "صنع في قطر" هم:
• تنويه خاص من لجنة التحكيم للفيلمين: "من أعلى شجرة الصبار" لبثينة المحمدي، و "المرض ما بقتل" لعوض كرار.
• جائزة عبد العزيز جاسم لأفضل أداء: فيصل البلوشي من فيلم “سند”
• جائزة أفضل مخرج: نادية الخاطر عن فيلم "طلب زواج"
• جائزة أفضل فيلم: "النجفة" لكريم عمارة
وفي هذا الإطار، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "عام بعد آخر، تواصل المواهب من قطر سرد قصص مؤثرة عن ومن وطننا من خلال الأفلام، لتعزز بذلك مكانتها على الساحة العالمية. وبينما يواصل وطننا مسيرة التقدم، يستمر صناع الأفلام والمجتمع الإبداعي باستكشاف مقاربات وسرديات جريئة وجديدة في عملهم".
وأضافت: "نتقدم بالتهاني إلى الفائزين وجميع المشاركين في برنامج 2023، والذين يمثلون المواهب الاستثنائية التي زخرت بها وطننا على مر السنين. فصناع الأفلام الخمسة عشر يعكسون مكانة قطر التي أصبحت وجهة إبداعية عالمية رائدة من خلال تقديم أفكار تنبع من وطننا وتعبر كل الحدود. نتقدم بالتقدير والشكر لجميع صناع الأفلام على تفانيهم وشجاعتهم في مشاركة أفكار فريدة مع العالم".
ستعرض أفلام برنامج "صنع في قطر" للجمهور من 22 إلى 25 فبراير في فوكس سينما في مول واحة الدوحة. ويمكن للجمهور الانضمام إلى المخرجين في يومي الخميس والجمعة في 22 و 23 فبراير في الساعة 6:30 مساءً وذلك في يومي السبت والأحد في 24 و 25 فبراير في الساعة 6:30 مساءً. للمزيد من المعلومات والحصول على تذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
أصبح برنامج "صنع في قطر" الذي تقدمه مؤسسة الدوحة للأفلام مباردة تحظى بتقدير دولي حيث يسلط الضوء على مجتمع صناعة السينما الحيوي في قطر. القسم مكرس لدعم وتطوير المواهب المحلية، ويوفر لصناع الأفلام القطريين والمقيمين في قطر منصة لعرض إبداعاتهم الفريدة ونهجهم الفني من خلال السينما.
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