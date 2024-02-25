معهد BIBF يشارك في فعاليات يوم البحرين الرياضي

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- BIBF Leading Excellence ) المنامة – 22 فبراير: نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) سلسلة من الأنشطة الرياضية والبدنية لموظفيه في مقره بمنطقة خليج البحرين، وذلك تزامناً مع فعاليات احتفال مملكة البحرين بيوم البحرين الرياضي.
واشتملت الفعاليات على رياضة الدوران ورفع الأثقال واليوجا والتأمل، وقد شهد النشاط تفاعل كبير من قبل الموظفين لإحياء اليوم الرياضي البحريني، حيث وأكد موظفو المعهد على اهمية المشاركة والتفاعل مع هذه المناسبة التي تعزز الصحة البدنية والمعنوية للموظفين، مشيدين بجهود المملكة في تهيئة الفرص والظروف الملائمة للارتقاء بإنتاجية الموظفين.
وأكد الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ حرص المعهد على تحفيز جميع موظفيه ومنتسبيه على الرياضة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع بشكل عام، لما لها من آثار كبيرة على الصحة الجسدية والنفسية للفرد. كما لفت إلى اهتمام المعهد بالمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي بهدف التشجيع والترويج لأسلوب حياة صحي ونشر مفهوم الثقافة الرياضية في المجتمع المحلي.
ويأتي الاهتمام الكبير بفعالية يوم البحرين الرياضي تعزيزاً للجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في تأصيل أهمية الرياضة في المجتمع البحريني.
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