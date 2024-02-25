حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 2 (كونا) --
الخامس والعشرون من فبراير
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1950 - الشيخ عبدالله السالم الصباح يتسلم مقاليد الحكم في الكويت وذلك بعد وفاة الشيخ أحمد الجابر الصباح وتخلل احتفال التسلم (الجلوس) عرض عسكري أقيم في ساحة الصفاة بمشاركة قطاعات عسكرية من الجيش الكويتي والأمن ووحدات رمزية من القوات البريطانية وجمع غفير من المواطنين. وتم اعتماد هذا اليوم ليكون العيد الوطني للكويت وذلك بموجب مرسوم أميري صدر في 18 مايو 1964 بدمج عيد جلوس الامير بعيد استقلال البلاد.
1951 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يتقلد وسام (كي سي ام جي) من المعتمد البريطاني في الكويت روبرت هيه الذي منحته إياه الحكومة البريطانية في عيد جلوسه الأول.
1959 - دائرة البريد والبرق والهاتف تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة عيد جلوس أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح وهو أول طابع بريد من نوعه في عهده.
1978 - النشيد الوطني يذاع للمرة الأولى ووضع كلماته الشاعر أحمد العدواني ولحنه إبراهيم الصولة ويقول مطلعه (وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد).
1980 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تبدأ البث الرسمي باللغة الإنجليزية (خارجيا) بواقع عشر ساعات يوميا.
2003 - جامعة الخليج العربي في البحرين تدشن كرسي أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في مجال علوم الأحياء الدقيقة والمناعة الإكلينيكية بكلية الطب.
2009 - محطة (الشعبية) الإذاعية تبدأ البث لتنضم إلى باقة موجات إذاعة الكويت وهي مختصة بالأغاني من الموروث الشعبي الكويتي مثل الفنون البحرية وفنون البادية.
2010 - العداء محمد مطلق العازمي يحرز الميدالية الذهبية في سباق 800 متر جري ضمن منافسات البطولة الآسيوية للصالات المغلقة التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.
2017 - اللاعب الكويتي لرماية المعاقين عاطف الدوسري يحطم الرقم العالمي ويحرز المركز الأول في مسابقة البندقية (10 أمتار) ضمن منافسات بطولة كأس العالم للمعاقين التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.
2021 - وفاة الفنان مشاري البلام عن عمر ناهز 49 عاما وهو أحد نجوم الدراما والمسرح في الكويت.
2022 - دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتدريب المتعلقة بالتكنولوجيا النووية وتشملان مختبر المعايرة الثانوية التابع لإدارة الحماية من الإشعاع ومركز الطب النووي والفيزياء الطبية لدى مركز الكويت لمكافحة السرطان.
2023 - تسجل الكويت إنجازا جديدا في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بفرد أكبر علم للبلاد داخل كهف الحفرة السابعة (هضبة سلماه) في سلطنة عمان وذلك تزامنا مع الأعياد الوطنية.
2023 - فوز الطالبة جنان الشريف برئاسة البرلمان العربي للطفل للدورة الثالثة لمدة عامين متتاليين والتي جرت في دولة الامارات العربية المتحدة.(النهاية)
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