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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2/25/2024 4:32:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 2 (كونا) --

الخامس والعشرون من فبراير
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1950 - الشيخ عبدالله السالم الصباح يتسلم مقاليد الحكم في الكويت وذلك بعد وفاة الشيخ أحمد الجابر الصباح وتخلل احتفال التسلم (الجلوس) عرض عسكري أقيم في ساحة الصفاة بمشاركة قطاعات عسكرية من الجيش الكويتي والأمن ووحدات رمزية من القوات البريطانية وجمع غفير من المواطنين. وتم اعتماد هذا اليوم ليكون العيد الوطني للكويت وذلك بموجب مرسوم أميري صدر في 18 مايو 1964 بدمج عيد جلوس الامير بعيد استقلال البلاد.
1951 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يتقلد وسام (كي سي ام جي) من المعتمد البريطاني في الكويت روبرت هيه الذي منحته إياه الحكومة البريطانية في عيد جلوسه الأول.
1959 - دائرة البريد والبرق والهاتف تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة عيد جلوس أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح وهو أول طابع بريد من نوعه في عهده.
1978 - النشيد الوطني يذاع للمرة الأولى ووضع كلماته الشاعر أحمد العدواني ولحنه إبراهيم الصولة ويقول مطلعه (وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد).
1980 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تبدأ البث الرسمي باللغة الإنجليزية (خارجيا) بواقع عشر ساعات يوميا.
2003 - جامعة الخليج العربي في البحرين تدشن كرسي أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في مجال علوم الأحياء الدقيقة والمناعة الإكلينيكية بكلية الطب.
2009 - محطة (الشعبية) الإذاعية تبدأ البث لتنضم إلى باقة موجات إذاعة الكويت وهي مختصة بالأغاني من الموروث الشعبي الكويتي مثل الفنون البحرية وفنون البادية.
2010 - العداء محمد مطلق العازمي يحرز الميدالية الذهبية في سباق 800 متر جري ضمن منافسات البطولة الآسيوية للصالات المغلقة التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.
2017 - اللاعب الكويتي لرماية المعاقين عاطف الدوسري يحطم الرقم العالمي ويحرز المركز الأول في مسابقة البندقية (10 أمتار) ضمن منافسات بطولة كأس العالم للمعاقين التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.
2021 - وفاة الفنان مشاري البلام عن عمر ناهز 49 عاما وهو أحد نجوم الدراما والمسرح في الكويت.
2022 - دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتدريب المتعلقة بالتكنولوجيا النووية وتشملان مختبر المعايرة الثانوية التابع لإدارة الحماية من الإشعاع ومركز الطب النووي والفيزياء الطبية لدى مركز الكويت لمكافحة السرطان.
2023 - تسجل الكويت إنجازا جديدا في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بفرد أكبر علم للبلاد داخل كهف الحفرة السابعة (هضبة سلماه) في سلطنة عمان وذلك تزامنا مع الأعياد الوطنية.
2023 - فوز الطالبة جنان الشريف برئاسة البرلمان العربي للطفل للدورة الثالثة لمدة عامين متتاليين والتي جرت في دولة الامارات العربية المتحدة.(النهاية)




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