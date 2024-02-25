Sunday, 25 February 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الأمريكي السابق ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في (كارولينا الجنوبية)

2/25/2024 4:32:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 2 (كونا) -- أظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية (كارولينا الجنوبية) فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هيلي ليقترب من الحصول على ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
وذكرت تقارير وسائل إعلام أمريكية أن ترامب حصل على حوالي 60 بالمئة مقابل نحو 40 بالمئة لمنافسته هيلي في الاقتراع الذي أجري مساء أمس السبت رغم أنها سبقت وأن كانت حاكمة للولاية.
ووصف ترامب فوزه في ولاية (كارولينا الجنوبية) بأنه "أكبر حتى من المتوقع" مضيفا في خطاب النصر أنه "لم ير الحزب الجمهوري من قبل موحدا جدا كما هو عليه الآن".
وبهذا الفوز على منافسته الوحيدة هيلي يواصل ترامب مسلسل انتصاراته في الانتخابات التمهيدية بعدما فاز بجميع الولايات التي أجريت فيها حتى الآن انتخابات على مستوى الحزب الجمهوري.
وشددت هيلي من جديد على أنها لا تنوي الانسحاب من الانتخابات التمهيدية لكن هذه الخسارة تضع مزيدا من الضغوط على السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة لمغادرة السباق الانتخابي.
وينظر إلى الرئيس الأمريكي السابق على أنه المرشح شبه المؤكد للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في نوفمبر من العام الجاري.
وتجرى الانتخابات التمهيدية على مستوى كل حزب بشكل منفصل عن الحزب الآخر.
وعلى أساس نتائج الانتخابات يختار كل حزب المرشح الذي سيكون المرشح الرسمي في الانتخابات الرئاسية العامة التي تجرى على مستوى البلاد.
ومن المتوقع أن تكون انتخابات نوفمبر نسخة مكررة للانتخابات السابقة التي أجريت بين ترامب والرئيس الحالي جو بايدن. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



MENAFN25022024000071011013ID1107896348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث