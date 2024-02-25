الرئيس الأمريكي السابق ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في (كارولينا الجنوبية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 2 (كونا) -- أظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية (كارولينا الجنوبية) فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هيلي ليقترب من الحصول على ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
وذكرت تقارير وسائل إعلام أمريكية أن ترامب حصل على حوالي 60 بالمئة مقابل نحو 40 بالمئة لمنافسته هيلي في الاقتراع الذي أجري مساء أمس السبت رغم أنها سبقت وأن كانت حاكمة للولاية.
ووصف ترامب فوزه في ولاية (كارولينا الجنوبية) بأنه "أكبر حتى من المتوقع" مضيفا في خطاب النصر أنه "لم ير الحزب الجمهوري من قبل موحدا جدا كما هو عليه الآن".
وبهذا الفوز على منافسته الوحيدة هيلي يواصل ترامب مسلسل انتصاراته في الانتخابات التمهيدية بعدما فاز بجميع الولايات التي أجريت فيها حتى الآن انتخابات على مستوى الحزب الجمهوري.
وشددت هيلي من جديد على أنها لا تنوي الانسحاب من الانتخابات التمهيدية لكن هذه الخسارة تضع مزيدا من الضغوط على السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة لمغادرة السباق الانتخابي.
وينظر إلى الرئيس الأمريكي السابق على أنه المرشح شبه المؤكد للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في نوفمبر من العام الجاري.
وتجرى الانتخابات التمهيدية على مستوى كل حزب بشكل منفصل عن الحزب الآخر.
وعلى أساس نتائج الانتخابات يختار كل حزب المرشح الذي سيكون المرشح الرسمي في الانتخابات الرئاسية العامة التي تجرى على مستوى البلاد.
ومن المتوقع أن تكون انتخابات نوفمبر نسخة مكررة للانتخابات السابقة التي أجريت بين ترامب والرئيس الحالي جو بايدن. (النهاية)
ع س ج / ط م ا
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