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رئيس الوزراء اليمني: دولة الكويت حليف وداعم استراتيجي وتاريخي للشعب اليمني

2/25/2024 4:32:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سامي نعمان
عدن - 25 - 2 (كونا) -- قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك اليوم الأحد إن دولة الكويت تمثل حليفا وداعما استراتيجيا وتاريخيا للشعب اليمني في مختلف المجالات في إطار علاقة إخاء وتعاون تمتد منذ ستينيات القرن الماضي.
وأضاف بن مبارك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير أن دولة الكويت ستظل محل تقدير ووفاء لجميع اليمنيين عبر الأجيال.
وأعرب بن مبارك عن خالص التهاني والتبريكات لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية وأمنياته لدولة الكويت بدوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأوضح أن "دولة الكويت بادرت منذ عقود لدعم الشعب اليمني في شماله وجنوبه ودعمت التنمية والاستقرار بمشاريع تنموية عملاقة تجسد التزاما أخويا مميزا تجاه الشعب اليمني وصولا إلى رعايتها الكريمة للمصالحة اليمنية وإنهاء الحروب بين شطري اليمن نهاية السبعينيات".
وبين أن دولة الكويت أعادت تجسيد تلك "التجربة الملهمة بكل حرص وحب لليمن وشعبه في مفاوضات 2016 لكن تعنت ميليشيا الحوثي حال دون نجاحها بعد أن كانت جاهزة للتوقيع بعد الموافقة على مسودتها النهائية".
ونوه بالدعم الكويتي لعشرات المشاريع الإنسانية وإسهامها في تمويل خطط الاستجابة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في اليمن سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني إلى أن هناك العديد من المشاريع التنموية التي تعمل دولة الكويت على إنشائها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أو عبر أذرعها الإغاثية والإنسانية الرائدة كالهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وشركائهما من الجمعيات التنموية والخيرية الكويتية استمرارا للأيادي البيضاء النبيلة التي تواصل مسيرة دعم اليمن في شتى المجالات.
ولفت الدكتور بن مبارك إلى الدعم السياسي البارز الذي قدمته دولة الكويت للشرعية والشعب اليمني منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014 وخصوصا حينما شغلت مقعدا في مجلس الأمن لمدة عامين كانت خلاله حاملة للقضية اليمنية وصوتها الحي في مجلس الأمن كحالها مع كل القضايا العربية العادلة. (النهاية)

س ن ص / ط م ا



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