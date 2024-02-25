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وزير الصحة: نقف احتراما أمام تضحيات شهدائنا الأبرار منذ فجر التأسيس وحتى يومنا الحاضر

2/25/2024 4:32:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 25 – 2 (كونا) -- تقدم وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بخالص التهاني والتبريكات الى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الوفي بمناسبة الأعياد الوطنية.
واستذكر الوزير العوضي في بيان صحفي اليوم الأحد بطولات وتضحيات الشعب الكويتي للدفاع عن هذه الارض الغالية قائلا "لا يسعنا في هذا المقام الوطني الرفيع إلا أن نقف احتراما أمام تضحيات شهدائنا الأبرار منذ فجر التأسيس وحتى يومنا الحاضر والذين ستبقى ذكراهم العطرة وبطولاتهم الخالدة سجلا ناصعا بالعبر وقصص الفخر والشجاعة بدفاعهم عن وطنهم الغالي".
وأشار الى أن الكويت تشعر بالاعتزاز والفخر بالإنجازات العامة التي تم تحقيقها والتي ساهمت في جعل البلاد واحة للاستقرار والأمن بفضل السياسة الحكيمة والرؤية السديدة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولتبقى شامخة عزيزة ولتكون كما يعرفها العالم أجمع كويت الأمن والسلام.
ولفت الى أن ذكرى الأعياد الوطنية تنبض بأجمل الصور الوطنية لتاريخ يصدح بالفداء والتضحية لأبناء الوطن مبينا انه مع حلول ذكرى العيد الوطني والتحرير يجدد الكويتيون عاما بعد آخر وفاءهم لوطنهم في يوم مجيد ماثل وراسخ في وجدانهم ويعبرون عن حبهم وولائهم للكويت والتفافهم حول قيادتهم.
وابتهل الوزير العوضي إلى الباري عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن يعيد الأيام على كل أهل الكويت بأمن واستقرار وأن يحفظ الكويت من كل مكروه.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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