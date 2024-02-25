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أمين مجلس التعاون يهنئ مقام صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير

2/25/2024 4:32:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 2 (كونا) -- رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى حكومته الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة العيد الوطني ال63 وذكرى التحرير ال33.
وأكد البديوي في بيان أن هاتين المناسبتين تتبوآن مكانة مرموقة وعزيزة بشكل استثنائي على قلوب أبناء دولة الكويت نظرا لكونهما تخلدان وتوثقان بطولات وإنجازات الشعب الكويتي المتطلع تحت لواء قيادته الحكيمة التي خطت أروع ملاحم النضال والمثابرة والوفاء لتشييد وطن يتألق بتفرده وحداثته وعلو شأنه في شتى الميادين متوجين بذلك فصلا مبهرا في تاريخ دولة الكويت المشرق.
وأشاد البديوي بالتقدم الكبير في التنمية والازدهار والإنجازات التي حققتها دولة الكويت مشيرا إلى دورها الريادي والمميز في تعزيز التضامن والتعاون بين دول مجلس التعاون وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم أجمع.
ودعا البديوي المولى عز وجل أن يحفظ ويسبغ على الشعب الكويتي الكريم وقيادته الرشيدة موفور الصحة والسعادة وأن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والرخاء على دول مجلس التعاون بقيادة قادة دول المجلس. (النهاية)

ع ش / ط م ا



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