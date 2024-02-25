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وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى تعميق التعاون مع دولة الكويت

2/25/2024 4:32:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 25 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعميق التعاون مع دولة الكويت مشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وقدم بلينكن في بيان التهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.
وأعرب عن امتنان بلاده للشراكة الاستراتيجية والصداقة العميقة مع دولة الكويت وتطلع الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون معها تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد.
وتابع بلينكن "مرة تلو الأخرى وقفت الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع الكويت ونحن نتطلع إلى زيادة الروابط بين الشعبين والعلاقات الأمنية والتجارية والاستثمارية مع الكويت في السنوات القادمة".
وكانت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح أقامت الخميس الماضي في العاصمة واشنطن حفل استقبال كبيرا بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني ال63 والذكرى ال33 ليوم التحرير.
وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في واشنطن وجمع من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال وأركان سفارة الكويت في واشنطن. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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