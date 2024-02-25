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وزير الإعلام والثقافة يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية

2/25/2024 4:32:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 2 (كونا) -- أعرب وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري اليوم الأحد عن خالص التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة الأعياد الوطنية.
وقال الوزير المطيري في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب الكويتي الكريم بمناسبة العيد الوطني ال63 وذكرى التحرير ال33".
واختتم وزير (الإعلام) كلامه بالدعاء قائلا "رحم الله شهداءنا الأبرار وأدام على وطننا الغالي الأمن والأمان والازدهار".(النهاية)

ط أ ب




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