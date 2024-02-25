وزير الإعلام والثقافة يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 2 (كونا) -- أعرب وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري اليوم الأحد عن خالص التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة الأعياد الوطنية.
وقال الوزير المطيري في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب الكويتي الكريم بمناسبة العيد الوطني ال63 وذكرى التحرير ال33".
واختتم وزير (الإعلام) كلامه بالدعاء قائلا "رحم الله شهداءنا الأبرار وأدام على وطننا الغالي الأمن والأمان والازدهار".(النهاية)
ط أ ب
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