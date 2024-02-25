الاحتلال يعتقل 7225 فلسطينيا منذ السابع من تشرين أول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 25 شباط (بترا)-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم الصحافي سامي الشامي، وأسرى سابقون. وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني،توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، نابلس، أريحا، جنين، ورام الله .

و تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين. وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول ر 2023، إلى نحو 7225 ، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول، والتي استهدفت جميع الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

25/02/2024 12:04:52

