الاحتلال يعتقل 7225 فلسطينيا منذ السابع من تشرين أول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 شباط (بترا)-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم الصحافي سامي الشامي، وأسرى سابقون. وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني،توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، نابلس، أريحا، جنين، ورام الله .
و تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين. وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول ر 2023، إلى نحو 7225 ، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول، والتي استهدفت جميع الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
25/02/2024 12:04:52
MENAFN25022024000117011021ID1107896340
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