لقاء تشاوري لدور السجلات الإدارية بالنظام الإحصائي الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)-عقد المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً تشاورياً رابعاً، للمنتجين الرئيسيين للبيانات الإدارية في النظام الإحصائي الوطني.

وهدف اللقاء، بحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للسكان، اليوم الأحد، إلى متابعة الجهود الوطنية لتجويد وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية في ضوء توصيات اللقاءات التشاورية السابقة ومناقشة آلية إنتاج المؤشرات الحيوية وفق المنهجيات المتعارف عليها دولياً، والتباحث حول هيكلية ومحتويات التقارير الإحصائية السنوية للجهات المشاركة.

ويأتي اللقاء، انطلاقاً من مهام المجلس باعتباره الجهة الوطنية المرجعية للمعلومات عن الحالة الراهنة والحركة الديموغرافية والحيوية السنوية في الأردن، واستمراراً للأنشطة التي نفذها المجلس العام الماضي مع الوزارات والدوائر والإدارات الشريكة التي لديها سجلات إدارية تُعنى ببيانات عن المخزون السكاني والحركة الحيوية التي تطرأ عليه.

وشارك في اللقاء ممثلون عن المؤسسات الرئيسية المكونة للنظام الإحصائي الأردني، وهي: دائرة الإحصاءات العامة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات/وزارة الداخلية، دائرة قاضي القضاة، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إدارة الإقامة والحدود ومديرية شؤون اللاجئين السوريين - الأمن العام/وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وقدّم أمين عام المجلس، الدكتور عيسى المصاروة، عرضاً حول توظيف المجلس للبيانات التي تم الحصول عليها من السجلات الإدارية للمؤسسات المشاركة في زيادة المعرفة عن الحالة الديموغرافية والصحية في الأردن، وفي تقييم التغيّرات المُتحققة في هذه الحالة، وفي جهود كسب التأييد للسياسات والبرامج السكانية وبرامج الصحة الإنجابية، من أجل التأثير في اتجاه المتغيرات الديموغرافية والحيوية والصحية خدمةً للمصالح الوطنية.

وتضمّن اللقاء، نقاشا مع ممثلي المؤسسات المعنية لبيان الفجوات في البيانات والمعلومات الإضافية المقترح توفيرها من قبل المؤسسات، والصعوبات التي تواجهها المؤسسات إن وجدت .

وقدّمت مساعدة الأمين العام للمجلس، رانيا العبادي، عرضاً حول آلية إنتاج المؤشرات الحيوية والديموغرافية وتقدير السكان في منتصف العام، وذلك وفق المنهجيات المتعارف عليها دولياً وإقرارها والتوصية باعتمادها من طرف مدراء الدوائر المشاركة ذات الصلة.

كما تمت مناقشة توقيت ومحتويات التقارير الإحصائية السنوية الصادرة عن المؤسسات.

وأبدى المشاركون من الجهات، عزمهم على مواصلة الجهود الوطنية لتجويد بيانات السجلات الإدارية والاستجابة لما فيها من فجوات؛ تلبيةً لحاجات جميع المستخدمين.

كما اشاروا الى الجهود القائمة حالياً لتعزيز التنسيق والتشبيك بين أطراف السجلات الإدارية، الى جانب استكمال جهود عملية ربط بيانات هذه الجهات إلكترونياً من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

--(بترا)

وز/اص / س س

25/02/2024 12:00:15

