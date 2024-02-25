منتدى لتمكين المرأة بمشاركة متخصصين بتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، تنطلق الثلاثاء المقبل، فعاليات منتدى "شيتكس 2024"، الذي تنظمه وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج).
يأتي تنظيم المنتدى تحت عنوان "تعزيز نمو الأعمال من خلال المرأة في مجال التكنولوجيا"، وذلك استكمالاً لجهود جمعية (إنتاج) في زيادة وتحسين ظروف مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وبدعم من الوكالة الألمانية للتنمية، ضمن مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل.
وبحسب بيان للجمعية، يشارك في المنتدى خبراء وقيادات نسائية، ومتخصصون في تكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم تسليط الضوء على مواضيع متعددة.
وأشار رئيس هيئة المديرين في جمعية (إنتاج) عيد الصويص، إلى أهمية الجلسات النقاشية والتفاعلية التي ستعقد خلال المنتدى، والتي تسلط الضوء على كيفية تمكين المرأة لتحقيق نمو الأعمال وتعزيز الابتكار في القطاع، وتمكينها من خلال التعليم التقني وأهمية إدارة تنوع الجنسين وغيرها من المواضيع المهمة، بالإضافة إلى أن المنتدى سيتضمن عروضاً لقصص نجاح تبرز الدور القيادي للنساء في التكنولوجيا.
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
25/02/2024 11:24:13
MENAFN25022024000117011021ID1107896338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.