منتدى لتمكين المرأة بمشاركة متخصصين بتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، تنطلق الثلاثاء المقبل، فعاليات منتدى "شيتكس 2024"، الذي تنظمه وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج).

يأتي تنظيم المنتدى تحت عنوان "تعزيز نمو الأعمال من خلال المرأة في مجال التكنولوجيا"، وذلك استكمالاً لجهود جمعية (إنتاج) في زيادة وتحسين ظروف مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وبدعم من الوكالة الألمانية للتنمية، ضمن مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل.

وبحسب بيان للجمعية، يشارك في المنتدى خبراء وقيادات نسائية، ومتخصصون في تكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم تسليط الضوء على مواضيع متعددة.

وأشار رئيس هيئة المديرين في جمعية (إنتاج) عيد الصويص، إلى أهمية الجلسات النقاشية والتفاعلية التي ستعقد خلال المنتدى، والتي تسلط الضوء على كيفية تمكين المرأة لتحقيق نمو الأعمال وتعزيز الابتكار في القطاع، وتمكينها من خلال التعليم التقني وأهمية إدارة تنوع الجنسين وغيرها من المواضيع المهمة، بالإضافة إلى أن المنتدى سيتضمن عروضاً لقصص نجاح تبرز الدور القيادي للنساء في التكنولوجيا.

--(بترا)

غ ح/أ م / س س

25/02/2024 11:24:13

