مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة الأردن وتجارة وصناعة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- وقعت غرفتا تجارة الأردن، وتجارة وصناعة عمان، مذكرة تفاهم لتعميق علاقات التعاون بينهما، ودعم مبادلات البلدين التجارية، وإقامة شراكات استثمارية وتجارية بين مجتمع الأعمال الأردني ونظيره العماني.

وتسعى مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل بن عبدالله الرواس، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين قطاعات الأعمال المنتسبة للغرفتين، بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان بتشجيع تأسيس الاتصالات المباشرة بين قطاع الأعمال عن طريق تنظيم زيارات الوفود والبعثات التجارية والمشاركة بالفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين، إلى جانب تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير المتعلقة بالتجارة والمسموح بتبادلها رسميا.

وأكد الحاج توفيق، في بيان اليوم الأحد، أن المذكرة ستكون بداية حقيقية وجادة لزيادة التبادل التجاري وإقامة الشراكات الاستثمارية بين المملكة وسلطنة عمان، والبناء على علاقاتهما الأخوية العميقة، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وبين أن غرفة تجارة الأردن ستعمل على تنظيم منتدى أعمال أردني عُماني خلال العام الحالي، مع التركيز على قطاعات استثمارية محددة ذات أولوية للبلدين، وبخاصة الأدوية والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

يذكر أن صادرات المملكة إلى سلطنة عمان بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023، ما يقارب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

25/02/2024 11:13:48