جمعية الرؤيا: صيانة 700 ألف جهاز خلوي وملحقاته سنوياً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- أكدت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية و إكسسواراتها، أهمية قطاع الصيانة في دعم استمرارية استخدام الأجهزة الخلوية في المملكة ولاسيما مع صيانة 700 ألف جهاز سنويا .

وقالت الجمعية في بيان، اليوم الأحد، إن السوق يشهد تنوعاً كبيراً في الأجهزة المستخدمة، وبالتالي زيادة حجم الطلب على صيانة الأجهزة الخلوية وملحقاتها الذكية مثل الساعات والسماعات، مما يزيد الحاجة إلى خدمات صيانة متخصصة وعالية الجودة.

ووفقاً لرئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية و إكسسواراتها، أحمد علوش، تقوم مراكز الصيانة في المملكة بصيانة حوالي 700 ألف جهاز سنوياً، في ظل وجود ما يزيد عن 8.6 مليون جهاز خلوي فعال في السوق المحلية، حيث تعكس هذه الأرقام اتساع نطاق السوق وزيادة الحاجة إلى خدمات الصيانة المتخصصة، مشيرا الى وجود حوالي 580 مركزا لصيانة المختصة، تقدم خدماتها للمستهلكين.

ولفت إلى أن هذه المراكز يعمل فيها ما يزيد عن ألف فني صيانة، ما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الصيانة في الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

- -(بترا)

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25/02/2024 11:03:13