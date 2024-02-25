الأشغال: انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري نيسان المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)-أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان جميع الإجراءات الفنية والعقدية للمباشرة في مشروع تحسين وإعادة تأهيل لطريق الحزام الدائري في العاصمة عمان.

وبحسب بيان للوزارة ،اليوم الأحد، يأتي المشروع انطلاقا من دور الوزارة في تحسين شبكة الطرق لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني بالمملكة وتخفيف الاختناقات المرورية وتوفير أكبر درجات الأمان وتسهيل انسيابية الحركة المرورية ،لافتة الى انه من المنتظر انطلاق العمل في المشروع مع بداية شهر نيسان المقبل، وسيستمر لنحو 300 يوم عمل، فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.8 مليون دينار ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.

ويبلغ طول المشروع نحو 18 كيلومترا تبدأ من منطقة جمرك عمان باتجاه منطقة أبو علندا والرقيم وجسر مرسيدس ومنها الى شارع الجيش مرورا بمنطقة الصالحية ونادي السباق و ماركا وصولا الى تقاطع كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك".

وتتضمن الأعمال في المشروع إعادة إنشاء 11 كيلومترا للاتجاهين من الطريق، بحيث يتم كشط كامل الطبقات القائمة وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة، حيث سيتم كشط طبقة الأسفلت القائمة وتنفيذ خلطة إسفلتية سطحية جديدة بسماكة 7 سنتيمترات للأجزاء الباقية من الطريق.

كما تتضمن الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل جميع المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق والجزيرة الوسطية وتعزيز أعمدة الإنارة وصيانة القائم منها، إضافة لأعمال تصريف مياه الأمطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، و الإشارات التحذيرية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

و أضاف البيان ان اختيار طريق الحزام في هذه المرحلة جاء لكونه أحد الطرق الحيوية داخل العاصمة التي بات بحاجة الى إعادة تأهيل نتيجة التطور الحاصل في المناطق التي يمر بها ، والأضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الأحمال المحورية العالية ونتيجة لقدم هذا الطريق.

وأشار الى انه نظرا لأهمية الطريق سيتم تنفيذ أعمال المشروع الجديد دون إغلاقه أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية بتحويل اتجاهي السير على أحد المسارب وتنفيذ الأعمال على المسرب الآخر لحين انتهاء العمل ثم عكس التحويلة.

وستعمل الوزراة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بمختلف عناصر السلامة المرورية التي تحقق اعلى معايير السلامة العامة، التي يبقى عنصرها الأساس وعي وتعاون الأخوة المواطنين سالكي الطريق من خلال التقييد بقواعد القيادة الامنة والالتزامات بارشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول او الشركاء في مديرية الامن العام.

- -(بترا)

م ح/اص / س س

25/02/2024 10:50:39