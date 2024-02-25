الأشغال: انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري نيسان المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)-أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان جميع الإجراءات الفنية والعقدية للمباشرة في مشروع تحسين وإعادة تأهيل لطريق الحزام الدائري في العاصمة عمان.
وبحسب بيان للوزارة ،اليوم الأحد، يأتي المشروع انطلاقا من دور الوزارة في تحسين شبكة الطرق لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني بالمملكة وتخفيف الاختناقات المرورية وتوفير أكبر درجات الأمان وتسهيل انسيابية الحركة المرورية ،لافتة الى انه من المنتظر انطلاق العمل في المشروع مع بداية شهر نيسان المقبل، وسيستمر لنحو 300 يوم عمل، فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.8 مليون دينار ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.
ويبلغ طول المشروع نحو 18 كيلومترا تبدأ من منطقة جمرك عمان باتجاه منطقة أبو علندا والرقيم وجسر مرسيدس ومنها الى شارع الجيش مرورا بمنطقة الصالحية ونادي السباق و ماركا وصولا الى تقاطع كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك".
وتتضمن الأعمال في المشروع إعادة إنشاء 11 كيلومترا للاتجاهين من الطريق، بحيث يتم كشط كامل الطبقات القائمة وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة، حيث سيتم كشط طبقة الأسفلت القائمة وتنفيذ خلطة إسفلتية سطحية جديدة بسماكة 7 سنتيمترات للأجزاء الباقية من الطريق.
كما تتضمن الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل جميع المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق والجزيرة الوسطية وتعزيز أعمدة الإنارة وصيانة القائم منها، إضافة لأعمال تصريف مياه الأمطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، و الإشارات التحذيرية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
و أضاف البيان ان اختيار طريق الحزام في هذه المرحلة جاء لكونه أحد الطرق الحيوية داخل العاصمة التي بات بحاجة الى إعادة تأهيل نتيجة التطور الحاصل في المناطق التي يمر بها ، والأضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الأحمال المحورية العالية ونتيجة لقدم هذا الطريق.
وأشار الى انه نظرا لأهمية الطريق سيتم تنفيذ أعمال المشروع الجديد دون إغلاقه أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية بتحويل اتجاهي السير على أحد المسارب وتنفيذ الأعمال على المسرب الآخر لحين انتهاء العمل ثم عكس التحويلة.
وستعمل الوزراة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بمختلف عناصر السلامة المرورية التي تحقق اعلى معايير السلامة العامة، التي يبقى عنصرها الأساس وعي وتعاون الأخوة المواطنين سالكي الطريق من خلال التقييد بقواعد القيادة الامنة والالتزامات بارشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول او الشركاء في مديرية الامن العام.
- -(بترا)
م ح/اص / س س
25/02/2024 10:50:39
MENAFN25022024000117011021ID1107896333
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