جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة جنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي تحت بند سُمح بالنشر"، صباح اليوم الأحد، بمقتل جندي برتبة رقيب أول وإصابة ضابط وجنديين آخرين من لواء "غفعاتي"بجروح خطيرة، خلال الاشتباكات الدائرة جَنُوب قطاع غزّة.

وبإعلان مقتل الجندي، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 578، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 239 سقطوا في المعارك البرية داخل غزّة، كما وصل عدد الجرحى إلى 2.962، بينهم 453 في حالةٍ حرجة.

ومساء أمسِ السبت، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل ضابطٍ إضافي في صفوفه، تابع للواء "غفعاتي"، خلال المعارك الدائرة في حي الزيتون، جنوبَ شرقي مدينة غزّة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

25/02/2024 09:55:49