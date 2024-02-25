جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة جنوب غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي تحت بند سُمح بالنشر"، صباح اليوم الأحد، بمقتل جندي برتبة رقيب أول وإصابة ضابط وجنديين آخرين من لواء "غفعاتي"بجروح خطيرة، خلال الاشتباكات الدائرة جَنُوب قطاع غزّة.
وبإعلان مقتل الجندي، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 578، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 239 سقطوا في المعارك البرية داخل غزّة، كما وصل عدد الجرحى إلى 2.962، بينهم 453 في حالةٍ حرجة.
ومساء أمسِ السبت، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل ضابطٍ إضافي في صفوفه، تابع للواء "غفعاتي"، خلال المعارك الدائرة في حي الزيتون، جنوبَ شرقي مدينة غزّة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
25/02/2024 09:55:49
MENAFN25022024000117011021ID1107896326
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