اتضاح هوية الفرق المتأهلة ببطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) - اتضحت معالم الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني (دور خروج المغلوب) من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة والتي تقام منافساتها في صالتي قصر الرياضة والأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

واختتمت مساء أمس السبت منافسات الدور الأول من البطولة التي شارك فيها 12 فريقاً وزعت على مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى أندية، السيب العماني والنجمة البحريني وقطر القطري وكاظمة الكويتي وشباب الحسين الأردني والأهلي بنغازي الليبي. فيما ضمت المجموعة الثانية أندية، الشرطة القطري وبرقان الكويتي ودار كليب البحريني وشباب عيرا الأردني والسويحلي الليبي ومصافي الشمال العراقي.

ولعبت الفرق في المجموعتين الأولى والثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة حيث تأهلت الفرق الأربعة الأولى من كلتا المجموعتين إلى دور خروج المغلوب والذي يبدأ يوم غد الاثنين.

وتأهل عن المجموعة الأولى فرق، قطر القطري والأهلي بنغازي الليبي والسيب العماني وكاظمة الكويتي فيما لم يتمكن النجمة البحريني وشباب الحسين الأردني من التأهل إلى دور خروج المغلوب.

وتأهل عن المجموعة الثانية فرق، السويحلي الليبي ودار الكليب البحريني والشرطة القطري وبرقان الكويتي فيما لم يتمكن مصافي الشمال العراقي وشباب عيرا الأردني من التأهل إلى دور خروج المغلوب.

-- (بترا)

خ خ/ب ط

25/02/2024 09:40:31