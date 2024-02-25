عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ142 من العدوان على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 142 على التوالي.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خانيونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.
وشهد حي الزيتون جَنُوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.
وفي بيت لاهيا، قالت مصادر فلسطينية، إنه تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض، كما استشهد فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون، مساء أمس السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.
وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أيضا مساء أمس تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 29606 شهداء، و69737 جريحًا، منذ بَدْء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
25/02/2024 09:37:42
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