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عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ142 من العدوان على قطاع غزة

2/25/2024 4:31:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 25 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 142 على التوالي.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خانيونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.
وشهد حي الزيتون جَنُوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.
وفي بيت لاهيا، قالت مصادر فلسطينية، إنه تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض، كما استشهد فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون، مساء أمس السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.
وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أيضا مساء أمس تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 29606 شهداء، و69737 جريحًا، منذ بَدْء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
25/02/2024 09:37:42

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