المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره السعودي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره السعودي، عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الاثنين في مدينة جدة السعودية.

وتأتي هذه المباراة، ضمن الجولة الثانية من النافذة الأولى في مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025.

وكان المنتخب الوطني بدأ التصفيات بتحقيق الفوز يوم الجمعة الماضي على منتخب فلسطين بنتيجة 73-46 فيما فاز منتخب السعودية على منتخب العراق.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الرابعة بالشراكة مع منتخب السعودية.

-- (بترا)

خ خ/ب ط

25/02/2024 09:34:18