المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره السعودي غدا
التاريخ
2/25/2024 4:31:52 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره السعودي، عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الاثنين في مدينة جدة السعودية.
وتأتي هذه المباراة، ضمن الجولة الثانية من النافذة الأولى في مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025.
وكان المنتخب الوطني بدأ التصفيات بتحقيق الفوز يوم الجمعة الماضي على منتخب فلسطين بنتيجة 73-46 فيما فاز منتخب السعودية على منتخب العراق.
ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الرابعة بالشراكة مع منتخب السعودية.
-- (بترا)
خ خ/ب ط
25/02/2024 09:34:18
MENAFN25022024000117011021ID1107896321
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