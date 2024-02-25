45 مليون دينار أرباح البنك العربي الإسلامي قبل الضريبة العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا) - بلغت أرباح البنك العربي الإسلامي الدولي قبل الضريبة العام الماضي نحو 45 مليون دينار مقارنة مع 54.1 مليون دينار لعام 2022.
وذكر البنك في إفصاح له على موقع بورصة عمان أن صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ 35.3 مليون دينار.
وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.353 دينار للسهم.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب الاستثمار المشترك وحقوق المساهمين للعام الماضي قرابة 2.925 مليار دينار مقارنة بما سجله عام 2022 والبالغة آنذاك 2.937 مليار دينار.
ويذكر ان رأس مال البنك يبلغ 100 مليون دينار.
-- (بترا)
رش/ب ط
25/02/2024 09:32:46
MENAFN25022024000117011021ID1107896320
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