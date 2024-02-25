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45 مليون دينار أرباح البنك العربي الإسلامي قبل الضريبة العام الماضي

2/25/2024 4:31:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) - بلغت أرباح البنك العربي الإسلامي الدولي قبل الضريبة العام الماضي نحو 45 مليون دينار مقارنة مع 54.1 مليون دينار لعام 2022.
وذكر البنك في إفصاح له على موقع بورصة عمان أن صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ 35.3 مليون دينار.
وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.353 دينار للسهم.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب الاستثمار المشترك وحقوق المساهمين للعام الماضي قرابة 2.925 مليار دينار مقارنة بما سجله عام 2022 والبالغة آنذاك 2.937 مليار دينار.
ويذكر ان رأس مال البنك يبلغ 100 مليون دينار.
-- (بترا)
رش/ب ط
25/02/2024 09:32:46

MENAFN25022024000117011021ID1107896320

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