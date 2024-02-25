ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد الحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 25 شباط (بترا) - نفّذت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة، مساء أمس السبت، سلسلة ضربات جديدة ضدّ أهداف للحوثيّين في اليمن، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وبحسب واشنطن بوست، جاء في البيان أنّ "الضربات الضروريّة والمحددة، استهدفت على وجه التحديد 18 هدفا للحوثيّين في ثمانية مواقع في اليمن، تضمنت منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض، ومنشآت تخزين صواريخ، وأنظمة جوّية مسيّرة هجوميّة أحاديّة الاتّجاه، وأنظمة دفاع جوّي، ورادارات، ومروحيّة".
وحمل البيان توقيع أستراليا والبحرين والدنمارك وكندا وهولندا ونيوزيلندا التي قدّمت "دعما" غير محدّد للسلسلة الجديدة من الضربات، وهي الثانية هذا الشهر والرابعة منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم على سفن في البحر الأحمر.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
25/02/2024 08:25:28
MENAFN25022024000117011021ID1107896319
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