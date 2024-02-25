ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد الحوثيين في اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 25 شباط (بترا) - نفّذت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة، مساء أمس السبت، سلسلة ضربات جديدة ضدّ أهداف للحوثيّين في اليمن، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وبحسب واشنطن بوست، جاء في البيان أنّ "الضربات الضروريّة والمحددة، استهدفت على وجه التحديد 18 هدفا للحوثيّين في ثمانية مواقع في اليمن، تضمنت منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض، ومنشآت تخزين صواريخ، وأنظمة جوّية مسيّرة هجوميّة أحاديّة الاتّجاه، وأنظمة دفاع جوّي، ورادارات، ومروحيّة".

وحمل البيان توقيع أستراليا والبحرين والدنمارك وكندا وهولندا ونيوزيلندا التي قدّمت "دعما" غير محدّد للسلسلة الجديدة من الضربات، وهي الثانية هذا الشهر والرابعة منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم على سفن في البحر الأحمر.

-- (بترا)

ب خ/اص/ب ط

25/02/2024 08:25:28