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ترمب يهزم هايلي في الانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية

2/25/2024 4:31:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 25 شباط (بترا) - هزم دونالد ترمب، مساء أمس السبت، نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريّين، في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الجنوبيّة الواقعة على المحيط الأطلسي، وفق ما أظهرت توقّعات أعلنتها وسائل إعلام أميركيّة.
وبحسب واشنطن تايمز، يُمثّل فوز ترمب انتكاسة لهايلي التي هي أصلا من سكان ولاية كارولاينا الجنوبية وتمثل قاعدتها الانتخابية الرئيسية، والتي كانت حاكمةً لها لمدة ستّ سنوات قبل أن تكون سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة.
وفي أوّل تصريحات يُدلي بها بُعيد فوزه، وسط الهتافات والتصفيق، وفي مؤشّر إلى أنّه لم يعد يرى في هايلي تهديدا له، توجّه ترمب من كولومبيا، عاصمة الولاية، إلى الرئيس الأميركي بالقول "جو (بايدن) أنت مطرود!".
وتوقّعت وسائل الإعلام الأميركيّة فوز ترمب بعد ثوانٍ قليلة على إغلاق مراكز الاقتراع.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
25/02/2024 08:09:48

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