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وفود عربية تهنئ شباب الفحيص بإحرازهم لقب سلة الشارقة

2/25/2024 4:29:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبلت إدارة نادي شباب الفحيص، أمس، عددا من الوفود العربية المهنئة بحفاظ فريقه الأول للسيدات على لقب كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية السيدات، والتي اختتمت مؤخرا في إمارة الشارقة .


وحرص رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة السلة ابراهيم حبش ونائب رئيس الإتحاد العراقي لكرة السلة د.خالد نجم ورئيس نادي ارثوذكسي بيت جالا عبدالله الهودلي، على زيارة الفحيص لمباركة اللقب والتأكيد على أن الإنجاز يعكس مدى تطور كرة السلة النسوية في منطقة غرب آسيا.


وكان رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش ورئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في طليعة المستقبلين للمهنئين، حيث تم تبادل الدروع التذكارية، في أجواء أسرية تؤكد عمق العلاقات بين الأطراف كافة.


وجدير ذكره، أن فريق شباب الفحيص حافظ على لقبه بطلا لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات للمرة الثانية تواليا وفي تاريخه، بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة (72-50)، في المباراة النهائية التي جمعهما يوم 12 شباط "فبراير" الحالي في صالة "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة".











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