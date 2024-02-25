الصراصير تغزو كابينة الطعام على إحدى خطوط الطيرن الهندية - فيديو

MENAFN - Alghad Newspaper)شارك الصحفي تارون شوكلا المقطع في حسابه على منصة إكس وكتب: "الصراصير في منطقة الطعام بالطائرة فظيعة حقًا، نأمل أن تقوم شركة IndiGo بإلقاء نظرة فاحصة على أسطولها والتحقق من كيفية حدوث ذلك نظرًا لأنها عادةً ما تستخدم طائرات إيرباص A320 جديدة نسبيًا".



وانتشر المقطع على نطاق واسع وعبر مستخدمو الإنترنت عن مخاوفهم من ضمانات النظافة على متن خطوط IndiGo، ملقين باللوم على احتكار الشركة لحركة الطيران في البلاد بجانب الإهمال في تقديم خدمة مميزة للركاب.



وكان الفيديو مناسبة للبعض للسخرية فقال أحدهم "هذه بروتينات قادرة على المشي، سوف تدخل الصراصير إلى الوجبات الغذائية المخصصة للمسافرين الذين يعانون من نقص البروتين".



ولفت الانتشار السريع للفيديو أنظار مسؤولي الشركة التي قالت في بيان "نحن على علم بالفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر جزءا غير نظيف في إحدى طائراتنا، اتخذ موظفونا على الفور الإجراءات اللازمة على متن الطائرة، وكإجراء احترازي، قمنا على الفور بتنظيف الأسطول بأكمله وقمنا بإجراءات النظافة والتطهير"، مضيفة "نحافظ على أعلى معايير النظافة لضمان تجربة آمنة وخالية من المتاعب ونأسف لأي إزعاج قد يحدث للركاب".