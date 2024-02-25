لقاء مفتوح لمناقشة مشاكل الاحتياجات المائية لقطاع التمور

MENAFN - Alghad Newspaper)وذلك في إطار حوار مفتوح لمناقشة المشاكل والمعيقات والاحتياجات المائية للقطاع.

وفي بداية اللقاء استعرض المهندس حداد حالة القطاع من حيث المساحات المزروعة والإنتاج والإنتاجية والصادرات وقيمتها التي تتجاوز 50 مليون دينار سنويا والعمالة المشتغلة في القطاع والتي تجاوزت عشرة لاف فرصة عمل سنويا كما استعرض الاحتياجات المائية للقطاع، وفترات الذروة التي يحتاج فيها القطاع إلى المياه وبعد ذلك فتح المجال أمام الحضور من مزارعي النخيل حيث تم عرض المشاكل والمعيقات والحلول المقترحة لتحسين إدارة المياه الزراعية الخاصة بالنخيل في وادي الأردن كما تم التطرق الى أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار في منطقة الأزرق والمناطق الصحراوية.

وبعد ذلك قدم أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة تصورا ورؤيا واضحة وقام بالرد على العديد من التساؤلات واكد على أهمية قطاع النخيل بالنسبة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وضرورة التوافق بين جميع الأطراف للحفاظ على ديمومة القطاع ومراعاة عدالة التوزيع والنظرة الشمولية والعمل المشترك لتحقيق مصلحة الجميع ومصلحة الوطن.

واكد استعداد سلطة وادي الأردن النظر في كل الملاحظات المتعلقة بإدارة ملف المياه الزراعية الخاصة بالقطاع وتوقيع مذكرات تفاهم مع أطراف العملية والشركاء المزارعين لتنظم العلاقة ما بين السلطة و مزارعي النخيل في إطار من الشمولية والاستدامة و الموضوعية بما يضمن حماية الاستثمارات التي بذلت في هذا المجال.

وقدم أيضا، تصورا لنهج ثابت في لقاءات أسبوعية ميدانية في الأغوار للوقوف على المشاكل الفردية وغير الفردية ومعالجتها أولا بأول وطلب من الجمعية اعداد مسودة لتفاهمات في مجموعة من المحاور لمناقشتها وإقرارها على المدى البعيد.

وفي نهاية اللقاء ثمن رئيس الجمعية المهندس أنور حداد جهود سلطة وادي الأردن في إدارة هذا الملف كما ثمن الفهم العميق للمشاكل والتحديات والرؤيا الواضحة والحلول التي عرضها عطوفة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة واكد على أهمية هذه اللقاءات وهذا النهج في معالجة المشاكل والتحديات.