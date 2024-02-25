أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



اما الثلاثاء، فتظهر في سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتكون الأجواء الأربعاء، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 4، وفي مناطق البادية 17 - 9، وفي مناطق السهول 16 - 8، وفي الأغوار الشمالية 21 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.- (بترا)