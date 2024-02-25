الخصاونة: لا يوجد جسر بري أو بحري أو جوي مع إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يوسف ضمرة
قال رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، إنه لا يوجد جسر بري أو بحري أو جوي مع إسرائيل، والحديث عن أي شيء من هذا القبيل هو نسج من الخيال، وهو مزاودة على الأردن.
وأضاف الخصاونة، اليوم لأحد، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أنه لايوجد تعديل على مسارات النقل في الأردن منذ ٢٥ عاما.
وأكد الخصاونة أنه لايوجد دولة فعلت شيء كما فعل الأردن لدعم غزة والقضية الفلسطينية من قبل رأس الهرم كما فعل جلالة الملك عبدالله الثاني.
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