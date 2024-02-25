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الخصاونة: لا يوجد جسر بري أو بحري أو جوي مع إسرائيل

2/25/2024 4:29:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف ضمرة

قال رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، إنه لا يوجد جسر بري أو بحري أو جوي مع إسرائيل، والحديث عن أي شيء من هذا القبيل هو نسج من الخيال، وهو مزاودة على الأردن.

وأضاف الخصاونة، اليوم لأحد، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أنه لايوجد تعديل على مسارات النقل في الأردن منذ ٢٥ عاما.





وأكد الخصاونة أنه لايوجد دولة فعلت شيء كما فعل الأردن لدعم غزة والقضية الفلسطينية من قبل رأس الهرم كما فعل جلالة الملك عبدالله الثاني.

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